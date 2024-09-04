體外受精培養方式「縮時成像培養箱」效果與傳統方法相若　中大籲留心額外收費 (15:35)

體外受精需精子與卵子先在實驗室中結合培養成胚胎，到了第五天成功培養出優質胚胎後，便將胚胎移植到母體。傳統的胚胎培養方法需胚胎學家每天觀察胚胎一次，但在觀察過程中移動培養箱或會「干擾」胚胎生長，而「縮時成像培養箱」配備內置攝像機，讓胚胎學家可重覆觀察胚胎生長情况而不受干擾，實現無縫監控。陳耀樑說，盡管「縮時成像培養箱」已普遍應用於體外受精實驗室逾10年，其臨牀效果仍存在爭議，且因一台設備花費達100萬元，這些費用很多時會轉嫁到服務使用者。

中大團隊和英國倫敦瑪麗皇后大學自2018年6月開展研究，共有1575名接受體外受精服務的婦女參與試驗，當中三分一為香港參加者。團隊將他們分成三組接受不同的胚胎方式，發現縮時成像培養箱的胚胎存活率為33.7%，而臨牀懷孕率為42.2%；結合光學顯微鏡和標準培養箱的常規培養法的胚胎存活率及臨牀懷孕率分別為33%和40.9%，兩種方法在統計學上無顯著差異。研究結果已發布在國際刊物《刺針》。

陳耀樑說，結果顯示兩種培養方法在臨牀並未顯著提高活產率，原因可能與胚胎學家在移動過程中小心減少對胚胎的干擾有關，亦可能是胚胎已足夠強壯可承受短暫的移動。

陳續稱，兩三年前了解到坊間「縮時成像培養箱」服務附加費為幾千到一萬，提醒尋求有關服務的夫婦可多加留意服務費用，有否因為使用了縮時成像培養箱而額外收費；並建議體外受精服務中心重新考慮資源分配及購買設備的預算，指可投放資源在人工智能技術，及其他胚胎活產率有直接及可衡量影響的實驗室設備等。