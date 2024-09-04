廉署起訴總督察何兆東及其妻　涉收受逾百萬利益後外泄警方內部資料 (15:13)

38歲的何兆東被控兩項公職人員接受利益罪及三項公職人員行為失當罪。何的36歲妻子何姸頴則被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪。

廉署指，何兆東案發時駐守灣仔警區，負責監督該區反三合會小組及重案組的刑事調查，因處理一宗詐騙案而認識一名商人，而該商人當時亦涉及另一宗襲擊案。其中兩項控罪指，於2021年8月至2023年1月期間，何兆東從該商人接受共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物和其他饋贈，換取於兩宗涉及該商人的刑事案件調查中優待該商人。另一項控罪則指其妻子何姸頴協助何兆東接受價值超過13萬元的禮物而優待該名商人。

餘下三項公職人員行為失當罪則涉及何兆東涉嫌於2021年9月至2022年10月期間，在履行公職期間或利用其公職身分的情況下，向該商人泄露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料；以及在警方調查的個案中優待該名商人或他的朋友。

何兆東過往不時代表警方出席記者會，交代警方偵破的案件，包括電話騙案及酒吧盜竊等。