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港燈稱會加強風暴期間應變　啟動額外發電機組及加派人手 (14:28)

颱風摩羯逐漸迫近香港，港燈表示，汲取之前應對惡劣天氣和颱風來襲的經驗，已更新應變方案並設立更詳細指引，分別在發電系統、輸配電系統和向客戶提供緊急支援三方面啟動應變，並在有需要時調派額外人手，確保颱風期間電力供應保持正常。

港燈指會啟動額外的發電機組，以便在有需要時快速增加系統的輸出電量，應付突如其來的變故對發電量的需求。一旦天文台懸掛3號強風信號，南丫發電廠會額外派留廠負責營運和維修工作，避免海上交通停運所帶來的影響。另外，南丫發電廠內早前落成投產的燃氣發電機組L12，以及正在興建的L13機組，建築物的地基高度已採用主水平基準（PD）+7.0米的規格，減低因惡劣以至極端天氣而發生水浸的可能性。

另外，港燈認為輸配電受天氣或外在環境因素影響的機會較低，但表示一旦遇上不可抗力因素而影響對客戶的電力供應，會加派工程人員和承辦商的員工到現場搶修，而多台緊急流動發電車也可在有需要時，調配到現場提供臨時電力。港燈指早前已對有水浸風險的沿岸和山邊電站，完成防洪提升工程，而且輸配電網絡主要由埋藏在地底的電纜組成，並利用電纜隧道把電力在港島上輸送，故受外在環境因素影響的機會較低。

港燈又指，在惡劣天氣和颱風來襲期間，除加派人手監察系統，亦會加強支援客戶緊急服務熱線，為有突發需要的客戶提供協助。港燈早前亦已與港島4區和負責南丫島事務的民政事務署，分別設立「24小時緊急事件短訊群組」溝通平台，提醒市民若遇上與電力相關的問題，可以透過通訊平台第一時間交換訊息。

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