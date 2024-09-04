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七旬婦斬斃丈夫稱因精神分裂產生妄想　認誤殺罪還押候判 (14:08)

葵涌麗瑤邨3年半前發生命案，患妄想型精神分裂症的七旬老婦懷疑丈夫出軌，揮刀斬傷對方，丈夫傷重不治。婦人今（4日）於高院否認謀殺罪，但承認誤殺罪，還押至9月30日求情和判刑。案情指，被告從1986年起接受精神科治療，對親人有「被害妄想」，基於神智失常作減責基礎承認誤殺。

被告劉秀珍（現77歲）答辯時神情呆滯，表示「我唔認謀殺，因為我精神有問題」。庭上透露，被告早年從印尼移居香港，透過婚姻中介結識丈夫劉子球，育有一子一女。法官將案件押後判刑，以索取新的精神科報告，被告繼續還押小欖精神病院。

案情指，被告和事主於1977年結婚，與女兒居於麗瑤邨單位。被告1986年確診妄想型精神分裂症，2020年8月起懷疑事主不忠，兩人時常爭執，事主間中離家。2021年2月24日，兩人陪同女兒在家中晚膳。翌日凌晨4時，事主突然叫女兒起床，著女兒報警。

女兒發現事主滿身鮮血，事主著女兒拿毛巾鋪在頭部傷口。警員發現被告身上染血，事主用手肘和腿部壓住被告。在警員查問下，事主稱被告趁他熟睡揮刀，指向家中一把菜刀。被告不滿丈夫想拿走菜刀，警員上前控制被告。救護員不久到場，事主起初神智清醒，及後陷入昏迷，送院搶救不治。被告警誡下承認斬傷事主，因精神狀况無法接受錄影會面。

案情引述法醫報告指，事主死於頭部創傷以致大量出血，其左臉有3道傷痕、右臂兩處裂傷，傷勢和31厘米長的菜刀脗合。根據兩份精神科報告，被告對親人和鄰居有「被害妄想」，會忽然大叫和胡言亂語；被告當時懷疑丈夫和寡婦偷情，失去自控能力。被告現承認用菜刀殺害丈夫，基於神智失常作減責基礎承認誤殺罪。

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