律政司就5人暴動罪脫上訴得直　官稱「無奈」排期至明年審 (11:38)

被告依次為林顯誠、李安翹、蘇雅賢、謝兆雄及陳樂燊。5人在原審就使用蒙面物品罪成，分別判240小時社會服務令、入更生中心及監禁10周，當中3人刑滿出獄後隨即被捕及押往法庭。5人的保釋條件獲准由每兩周到警署報到一次，減少至每月一次。

辯方甫開庭指將為林顯誠、陳樂燊申請重啟辯方案情，控方則表示反對。暫委法官高偉雄指做了簡單法律搜查，香港似乎沒有案例，而英國案例顯示不可以重啟辯方案情。高官提到，目前和原審事隔3年，預料重審結束時相距4年，關注到被告的心理壓力非常之大，須盡快處理案件，但無奈要明年處理。

因應各方日誌，高官排期於2025年2月17日在區院，處理林顯誠和陳樂燊重啟辯方案情的法律爭議，控辯雙方事前須提交書面理據。至於李安翹、蘇雅賢和謝兆雄的答辯求情，定於2025年3月10日進行，法庭將於同日就另2人重啟案情作出裁定，若然批准申請則當日開審，料需3天，否則即日聽取2人答辯。