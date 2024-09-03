舊式屋邨防火板封走廊氣窗　涉53條屋邨約240座樓宇 (19:05)

房署指，雖然部分居民多年來因私隱、隔音或防盜等原因，已自行使用不同物料或方法圍封百葉窗，惟相關物料或方法未必具有足夠耐火時效。因此，房署經過詳細研究工程的可行及安全性、實地考察，及與屋宇署和消防處多次磋商後，最終敲定以防火板圍封單位面向走廊的百葉窗。房署指，所有相關住宅單位均設有露台或窗戶，提供足夠的天然通風及採光。房署已考慮圍封工程的技術細節及施工程序，確保在一般情况下，工程可在單位外完成，居民無須留在單位內配合，亦無須承擔任何費用。

就圍封百葉窗工程，房署於今年3月至6月分別收到屋宇署和消防處就當中涉及的3條屋邨共8座樓宇回覆接納建議工程方案，並隨即安排工程首先在富山邨開展。屋邨管理處除了會在推展工程前，在受影響的相關樓宇地下升降機大堂及樓層大堂張貼通知及圖片外，亦會在屋邨展示圍封百葉窗的模型樣板，並會發信通知受影響單位住戶。

房署又指，現時受《條例》規管的樓宇包括房委會轄下的477幢樓宇，涉及64個租住屋邨。目前，房署正在約300座相關樓宇進行所需的消防裝置或設備工程，其中38座已完成並全數獲消防處發出遵辦信；並正在約270座相關樓宇進行所需的消防安全建造改善工程，其中6座已獲屋宇署確認符合《條例》要求。