海關南丫島截快艇檢10噸重走私和牛　拘五名內地男 (17:43)

港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察林明康稱，海關昨晚在本港西南水域展開反走私行動，派出兩艘高速截擊艇在南丫島一帶水域巡邏，晚上關員發現一艘無開啟航行燈快艇在南丫島以西，正以高速往內地方向駛去，海關兩艘高速截擊艇立即展開追截，其間關員不斷要求快艇停航，但快艇並無依指示，反而加速向以南水界駛去，關員為免快艇逃離本港水域，遂採取強行登船策略截停快艇，其後登船搜查，當時船上有5名內地男子及發現一批懷疑走私貨物，船上人士未能提供載貨清單及文件，關員隨即拘捕5名男子。

海域調查組督察張宇軒表示，行動中檢獲一艘涉案快艇及約10噸重走私冷凍和牛，估計市值約2100萬元，檢獲的凍肉，市價每公斤約2000元。海關相信該批凍肉走私回內地，可逃避約兩成的稅率，及可避過內地對肉類的監管，包括進口許可證及相關部門嚴格檢測。案中被捕5名內地男子年齡介乎22至36歲，海關正追查走私貨物的來源。

林明康指，涉案的快艇配有6部大馬力舷外機，船上沒有配備航行燈，逃走期間在海上左穿右插，嚴重危害其他航行船隻的安全。最終關員運用截擊策略，令快艇速度減慢，在安全情况下強行登船截停。