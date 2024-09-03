警方暑假打擊販毒拘逾200人包括兩名15歲青年　檢值逾7億元毒品 (17:46)

警方毒品調查科高級督察唐為國表示，「捍衛者」行動中，警方共偵破192宗毒品案件，拘捕262人，介乎15至72歲，檢獲695公斤懷疑可卡因及572公斤懷疑大麻。其中590公斤可卡因來自同一毒品集團。被捕人涉嫌製造危險藥物、販運危險藥物、經營毒窟、管有危險藥物、管有第一部毒藥等罪名，部分人已被落案起訴。唐表示，其中33名被捕人只有20歲或以下，超過一半涉及販毒罪被捕，包括兩名年紀最小、15歲一男一女被捕人；其中7人報稱為學生。

警方行動中亦檢獲共2.17公斤俗稱「太空油」的懷疑依托咪酯，屬於受管制第一部毒藥。唐指，自2023年中，在香港涉及依托咪酯的案件有上升情況趨勢，情況令人關注。依托咪酯可以呈粉末或液狀，通常被加入到電子煙油。依托咪酯屬一種麻醉、鎮靜藥物，濫用會引起嘔吐、血壓降低、肌肉抽搐等反應，長期服用可引致幻覺、脾氣暴躁、損害腦部神經、甚至致命。

另外，警方昨（2日）連同海關人員於機場偵破一個跨境運毒集團，涉及用俗稱「飛機豬」形式，將毒品從外地運到香港。5人涉嫌串謀販運危險藥物罪被捕，他們介乎19至31歲。毒品調查科高級督察馮俊達表示，警方發現有人在網上以「揾快錢」作招徠，安排成員以旅客身份，即俗稱「飛機豬」到東南亞地區接收毒品，並會派「監豬」監視及護送，將毒品偷運回本港。9月2日凌晨時分，警方人員在香港國際機場入境大堂截查3名從馬來西亞回港、介乎19至24歲的本地人，結果於24歲姓殷女子的行李內發現30塊共重約10.5公斤的懷疑海洛英；同行的24歲姓張男子及19歲姓黃女子相信為「監豬」，3人當場被捕。同一時間，警員在機場的士站截查及拘捕1男1女本地人，31歲姓羅男子及27歲姓曾女子，調查相信羅男為集團主腦。

馮指涉案販毒集團分工清晰，事成後，成員可獲得3萬至10萬元報酬不等。5名被捕人士現正扣查，其中4人將會被暫控串謀販運危險藥物罪，明天（4日）在西九龍裁判法院提堂。警方相信行動成功瓦解一個販毒集團，會繼續調查是否涉及其他成員。今次調查亦發現跨境販毒模式有變，由以往毒品旅行團變成快閃模式，多數即日來回，務求盡快將毒品運返香港，企圖增加執法部門追查的難度。