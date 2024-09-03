明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警方暑假打擊販毒拘逾200人包括兩名15歲青年　檢值逾7億元毒品 (17:46)

警方於剛過去的暑假展開代號名為「捍衛者」的反毒品行動，共偵破192宗毒品案件，拘捕262人，其中年紀最小的兩名被捕人只有15歲，兩人均涉嫌販毒。行動中警方檢獲約1366公斤不同種類的毒品及第一部毒藥，總值約7.59億元。另外，警方昨日拘捕5人涉嫌與航空旅客販毒案有關，即俗稱的「飛機豬」販毒集團，被捕人包括集團主腦及監控者，共檢獲約10.5公斤懷疑海洛英，市值672萬元。

警方毒品調查科高級督察唐為國表示，「捍衛者」行動中，警方共偵破192宗毒品案件，拘捕262人，介乎15至72歲，檢獲695公斤懷疑可卡因及572公斤懷疑大麻。其中590公斤可卡因來自同一毒品集團。被捕人涉嫌製造危險藥物、販運危險藥物、經營毒窟、管有危險藥物、管有第一部毒藥等罪名，部分人已被落案起訴。唐表示，其中33名被捕人只有20歲或以下，超過一半涉及販毒罪被捕，包括兩名年紀最小、15歲一男一女被捕人；其中7人報稱為學生。

警方行動中亦檢獲共2.17公斤俗稱「太空油」的懷疑依托咪酯，屬於受管制第一部毒藥。唐指，自2023年中，在香港涉及依托咪酯的案件有上升情況趨勢，情況令人關注。依托咪酯可以呈粉末或液狀，通常被加入到電子煙油。依托咪酯屬一種麻醉、鎮靜藥物，濫用會引起嘔吐、血壓降低、肌肉抽搐等反應，長期服用可引致幻覺、脾氣暴躁、損害腦部神經、甚至致命。

另外，警方昨（2日）連同海關人員於機場偵破一個跨境運毒集團，涉及用俗稱「飛機豬」形式，將毒品從外地運到香港。5人涉嫌串謀販運危險藥物罪被捕，他們介乎19至31歲。毒品調查科高級督察馮俊達表示，警方發現有人在網上以「揾快錢」作招徠，安排成員以旅客身份，即俗稱「飛機豬」到東南亞地區接收毒品，並會派「監豬」監視及護送，將毒品偷運回本港。9月2日凌晨時分，警方人員在香港國際機場入境大堂截查3名從馬來西亞回港、介乎19至24歲的本地人，結果於24歲姓殷女子的行李內發現30塊共重約10.5公斤的懷疑海洛英；同行的24歲姓張男子及19歲姓黃女子相信為「監豬」，3人當場被捕。同一時間，警員在機場的士站截查及拘捕1男1女本地人，31歲姓羅男子及27歲姓曾女子，調查相信羅男為集團主腦。

馮指涉案販毒集團分工清晰，事成後，成員可獲得3萬至10萬元報酬不等。5名被捕人士現正扣查，其中4人將會被暫控串謀販運危險藥物罪，明天（4日）在西九龍裁判法院提堂。警方相信行動成功瓦解一個販毒集團，會繼續調查是否涉及其他成員。今次調查亦發現跨境販毒模式有變，由以往毒品旅行團變成快閃模式，多數即日來回，務求盡快將毒品運返香港，企圖增加執法部門追查的難度。

相關字詞﹕販毒 毒品 編輯推介

上 / 下一篇新聞