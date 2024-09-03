倉務員涉管有兒童色情影片及與10歲女童性交　官押後判刑 (17:38)

被告莊信謙（現27歲）承認一項與13歲以下女童非法性交罪、一項管有兒童色情物品罪及2項製作兒童色情物品罪。案情指，2021年8月4日，警方在何文區截查被告，在被告手機及平板電腦內發現135張兒童色情照片及222段兒童色情影片，色情程度介乎第二至第四級別。被告在警誡下稱該些影像照片是他下載供自己觀賞。

案情續指，警方發現另有20段影像涉及一名未知身份的女童及女童X。被告在警誡下稱前者曾是他的女友，名叫「小肉肉」，但被告不知她的年紀，被告攝錄兩人口交及性交的過程；X於2021年僅10歲，二人成為戀人。同年6月30 ，被告在觀塘安泰邨某座後樓梯與X性交，並製作涉案影片。

控方在定罪後指，被告任職倉務員，過往曾有與16歲以下女童非法性交的案底。法官關注事主的情況，認為需要為事主索取創傷報告後才判刑，辯方同意相關報告可讓法庭全面了解本案。法官遂押後判刑，索取事主的創傷報告，並為被告索取精神及心理報告。