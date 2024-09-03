同志嘉年華月底西九舉行　踏入10周年冀在挑戰下與民同樂爭平權 (16:39)

大會今日舉行記者發布會，今年主題為「粉紅十年We Are Fabu10us」。活動將於9月22日下午1時至7時舉行，將有逾20個演出單位，場內則提供逾80個攤位，涵蓋遊戲、講座、崇拜、服務介紹、經驗分享等形式。

梁兆輝稱，今年共邀得30家社區組織一同參與活動，屬歷年最多，指有相熟的LGBT社群組織遭政府削減資助，經營較困難，希望Pink Dot可提供一個平台，讓更多人了解他們的服務。梁亦表示，現時未知香港何時能再同志遊行，希望Pink Dot能以軟性、與民同樂的方式爭取平權，提及當年引入Pink Dot是想和更具政治性的同志遊行作互補。梁表示，在今日香港的環境及限制下，以「較文化、娛樂」的方式去傳遞信息或許是唯一出路。

今年3位「粉紅大使」分別為藍奕邦、黃夏蕙及周殷廷。今年94歲的黃夏蕙今日亦有到現場，並上台發言，鼓勵性小眾群體不懼「閒言閒語」，「只要我哋能夠彼此相愛，總有一日我哋會成功。」同志教會「基恩之家」彭偉業早前被指控性侵教友，梁兆輝指，今年Pink Dot亦會就該事件舉辦防性侵主題講座，邀向有需要的人士提供支援