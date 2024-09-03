明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

同志嘉年華月底西九舉行　踏入10周年冀在挑戰下與民同樂爭平權 (16:39)

LGBTQIA+嘉年華「Pink Dot HK 一點粉紅」踏入10周年，本月22日於西九文化區藝術公園舉辦。大會總監之一梁兆輝預計今年將有逾萬人入場，將有音樂會、講座、遊戲等活動，並指今時今日充滿挑戰，冀透過一種「與民同樂、較軟性的方式」去爭取平權，並凝聚彼此，找到暖流和能量。

大會今日舉行記者發布會，今年主題為「粉紅十年We Are Fabu10us」。活動將於9月22日下午1時至7時舉行，將有逾20個演出單位，場內則提供逾80個攤位，涵蓋遊戲、講座、崇拜、服務介紹、經驗分享等形式。

梁兆輝稱，今年共邀得30家社區組織一同參與活動，屬歷年最多，指有相熟的LGBT社群組織遭政府削減資助，經營較困難，希望Pink Dot可提供一個平台，讓更多人了解他們的服務。梁亦表示，現時未知香港何時能再同志遊行，希望Pink Dot能以軟性、與民同樂的方式爭取平權，提及當年引入Pink Dot是想和更具政治性的同志遊行作互補。梁表示，在今日香港的環境及限制下，以「較文化、娛樂」的方式去傳遞信息或許是唯一出路。

今年3位「粉紅大使」分別為藍奕邦、黃夏蕙及周殷廷。今年94歲的黃夏蕙今日亦有到現場，並上台發言，鼓勵性小眾群體不懼「閒言閒語」，「只要我哋能夠彼此相愛，總有一日我哋會成功。」同志教會「基恩之家」彭偉業早前被指控性侵教友，梁兆輝指，今年Pink Dot亦會就該事件舉辦防性侵主題講座，邀向有需要的人士提供支援

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞