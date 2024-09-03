房屋局推簡約公屋住戶一筆過特別津貼　新界項目金額較高 何永賢：支援居民應對搬遷支出壓力 (16:10)

房屋局推出「簡約公屋住戶特別津貼試驗計劃」，向扶貧委員會申請由關愛基金撥款8988萬，為「簡約公屋」住戶提供一筆過特別津貼，減輕他們於搬遷和適應新居住環境和社區時的開支壓力，津貼不設用途限制。獲發放的津貼金額視乎住戶同住的家人數目和入住項目的地區，其中一人家庭至六人家庭若居於市區及擴展市區簡約公屋項目，可獲介乎1900元至6250元津貼；居於新界簡約公屋項目者，則可獲3850元至12550元津貼，料受惠人數可達2.1萬戶。

「簡約公屋」項目所在地區 市區及擴展市區（包括屯門） 新界（包括元朗及上水） 住戶人數 特別津貼金額（元） 1人 1,900 3,850 2人 2,900 5,850 3人 3,800 7,600 4人 4,500 9,050 5人 5,200 10,400 6人及以上 6,250 12,550

「試驗計劃」對象是成功申請和入住首8個落成的「簡約公屋」項目的住戶（項目包括元朗攸壆路、牛頭角彩興路、屯門青福里第3A區、啟德世運道、柴灣常安街、觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學、上水東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）及九龍灣前聖若瑟英文中學）。成功領取津貼的住戶須在該單位居住最少一年；而曾受惠於「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」的人士則不會獲發「簡約公屋」的特別津貼。房屋局會適時考慮向扶貧委員會申請延長兩年期計劃延長，以涵蓋餘下「簡約公屋」項目。