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房屋局推簡約公屋住戶一筆過特別津貼　新界項目金額較高 何永賢：支援居民應對搬遷支出壓力 (16:10)

房屋局推出「簡約公屋住戶特別津貼試驗計劃」，向扶貧委員會申請由關愛基金撥款8988萬，為「簡約公屋」住戶提供一筆過特別津貼，減輕他們於搬遷和適應新居住環境和社區時的開支壓力，津貼不設用途限制。獲發放的津貼金額視乎住戶同住的家人數目和入住項目的地區，其中一人家庭至六人家庭若居於市區及擴展市區簡約公屋項目，可獲介乎1900元至6250元津貼；居於新界簡約公屋項目者，則可獲3850元至12550元津貼，料受惠人數可達2.1萬戶。

  「簡約公屋」項目所在地區
市區及擴展市區（包括屯門） 新界（包括元朗及上水）
住戶人數 特別津貼金額（元）
1人 1,900 3,850
2人 2,900 5,850
3人 3,800 7,600
4人 4,500 9,050
5人 5,200 10,400
6人及以上 6,250 12,550

「試驗計劃」對象是成功申請和入住首8個落成的「簡約公屋」項目的住戶（項目包括元朗攸壆路、牛頭角彩興路、屯門青福里第3A區、啟德世運道、柴灣常安街、觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學、上水東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）及九龍灣前聖若瑟英文中學）。成功領取津貼的住戶須在該單位居住最少一年；而曾受惠於「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」的人士則不會獲發「簡約公屋」的特別津貼。房屋局會適時考慮向扶貧委員會申請延長兩年期計劃延長，以涵蓋餘下「簡約公屋」項目。

房屋局長何永賢今日參與了香港基督教女青年會的「簡約公屋。元朗探索之旅」活動，先到深水埗向約70位市民講解簡約公屋的內容、配套與申請細節，並向他們公布有關試驗計劃」。她指政府明白搬遷對基層市民是一定負擔，或會窒礙部分人離開惡劣居所的決心，這個計劃就是希望為搬入簡約公屋項目的居民提供支援，以應對添置家具電器及搬遷等開支壓力。

 

 

 

 

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