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抗戰及海防博物館揭幕　設東江縱隊專題展覽 (16:52)

香港海防博物館正式改設為香港抗戰及海防博物館，並於於中國人民抗日戰爭勝利紀念日舉行揭幕禮首個專題展覽「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」屬與深圳文體局合辦，將於明日起向公眾開放。展覽重點展出東江縱隊成員所用的布袋及毛氈、東江縱隊的出版物、相關漫畫作品及口述歷史記錄等。展覽展期至明年7月2日，公眾可免費入場。

博物館今日舉行專題展傳媒預覽展，重點展品包括東江縱隊港九獨立大隊成員所用的布袋及毛氈、東江縱隊出版的機關報《前進報》（複製品）、由漫畫家丁聰所繪製的《東江百日雜憶》漫畫圖片等。另外展品之一的中國人民抗日戰爭勝利70週年紀念章連木盒、紀念章由原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍借出，是內地中央政府於2015年以中共中央、國務院、中央軍委名義向約21萬名抗戰老戰士及將領等頒發的紀念章。

展覽提中共領導抗日游擊隊戰鬥

館方指，「抗戰」彰顯博物館以紀念抗戰歷史、傳承愛國精神的使命，同時蘊含對抗戰英烈的崇高敬意，以及警醒後世珍惜和平。新的專題展覽由康文署與深圳市文化廣電旅遊體育局聯合主辦，深圳東江縱隊紀念館與中國文化名人大營救紀念館亦有份籌劃。專題展覽設有多個展板及展品，據現場觀察，展覽由1937年「七七事變」起到抗戰勝利，講述抗日游擊隊成立及戰鬥的故事，標題均強調深圳及香港在抗日戰爭之中，如何「同根」、「同心」、「並肩」、「接力」、「合作」、「合一」，包括營救克爾中尉，以及香港淪陷時，將「抗日文化人」從香港護送至深圳。

其中一塊展板以「深港並肩 游擊作戰」為題，指「中國共產黨領導的抗日游擊隊在深港兩地英勇戰鬥」，指港九大隊在香港開展農村游擊戰、海島游擊戰、海上游擊戰和城市游擊戰，干擾日軍的戰略部署，「使駐港日軍和通敵者終日惶恐不安」。

原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍說，更新後的抗戰及海防博物館是國家實現民族復興、一國兩制的具體落實，雖然建館時並非由「我哋」主導，但歷史上此處極具抗戰歷史意義，「呢段歷史冇人講，係會被忘記」。她指，以往博物館強調了「日本侵入嘅形象」，大於講解中國如何抗戰，雖然罪行有需要揭露，但認為「好似（日本）叻晒咁」，她指很多戰線及與盟軍的合作都是在中國共產黨的領導下完成，有需要突出此觀點。

館方稱，為配合改設後的抗戰專題的籌備和研究工作，鼓勵市民捐贈與抗戰及東江縱隊相關的歷史文物及照片、文物徵集範圍涵蓋游擊隊員用品、日記、書信、海報等文件、戰後紀念物品及歷史照片。徵集限期由即日起至明年8月。

歷史博物館總館長：無降格其他軍人抗戰角色

出席揭幕禮的特首李家超致辭指，香港抗戰及海防博物館將成為愛國主義教育的重要基地之一，透過常設及專題展覽，加強市民、特別是青少年認識抗戰歲月，期望教育界及社會各界積極組織學生及市民參觀該博物館，以銘記歷史經驗。他說政府正全力推展愛國主義教育，增強市民民族自豪感及主人翁意識，指博物館結合海防歷史遺跡及抗戰歷史，讓公眾在參觀昔日防務設施同時「感受中華兒女在抗日戰爭的堅決抗戰歲月。」他又期待抗戰及海防博物館日後成為大灣區文博機構交流合作平台，推動中華文化及歷史傳承。

香港歷史博物館總館長張銳森表示，希望新館可提升民族精神及愛國精神，他又指今次更名及更新展覽並沒有移除任何展品，亦沒有降格（downgrade）其他軍人在香港抗戰的角色，其中在新的專題展覽有提到其他軍人如何保衛香港，今次展覽是嘗試強調東江縱隊這段重要歷史。

深圳東江縱隊紀念館館長吳育添表示，東江紀念館共有13部分，較詳細，但因為香港場館較細，故選擇一些「濃縮的、精英的」，讓參觀者「一眼就能看得懂」。他指，以往香港在英國統治時，東江縱隊的歷史「沒怎麼講」，後來香港回歸後才開始重視歷史。

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