在台捲情報案被判無罪　向心夫婦控《蘋果日報》誹謗 (14:32)

中國創新投資公司主席向心及妻子龔青，於2019年入稟高等法院，控告《蘋果日報》發布誹謗二人及其公司涉間諜活動的失實文章。二人同年在台灣被指涉違國安法拘捕，在罪證不足下轉以洗錢罪起訴，經一、二審均判無罪，至去年10月12日台灣檢察官撤銷二人之出境限制。該宗誹謗案今日（3日）於高院審理，向心夫婦到庭作證，供述二人在台被捲入「共諜案」調查當中，經過4年台灣當局放棄「做故事」，放棄對二人再提上訴。法官潘兆童指半年內頒宣判。
本案原告為中國創新投資公司、向心及龔青；被告為蘋果日報有限公司及蘋果互聯網有限公司。案中原涉更多被告及公司，包括一名自稱「中國間諜」及有份指控向心夫婦的男子王立強，潘官指原告一方不再起訴其餘被告，目前只針對《蘋果》兩間公司。
兩間被告公司今日沒派代表到庭，潘官指早前收獲通知，得悉被告會缺席法庭及不存檔任何證據，惟法庭會在被告缺席下繼續審訊。原告一方僅指，被告涉及7篇失實文章，並傳召向心夫婦作證，兩人以普通話作供，稱曾在台捲入「共諜案」的調查，4年後當局放棄調查及上訴，去年10月解除兩人的出境限制及歸還房產。原告一方冀法庭考慮被告對向心夫婦造成損害，指兩人被限制出境台灣多年。潘官聽罷陳辭後押後裁決，指於半年內頒判辭。