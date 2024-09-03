明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警司非禮案受襲督察認邊讓被告醉駕邊勸說　辯方質疑極其荒誕 (14:25)

沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度非禮醉酒女下屬，翌月飯局後又襲擊下屬，案件今（3日）在區院續審。受襲督察在盤問下承認，自己與女同僚先後上車並關上車門，當時希望暫時答應被告開車的要求，「等佢冷靜啲，開緊車喇，等佢諗返自己嘅行為係唔啱。」辯方直言賴「一路揸，一路勸」的想法極其荒誕，又指賴與其同僚當時實質正向被告提出請求，希望被告能把調查沙頭角警員違規一事大事化小。

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

督察賴文顯於案發時為見習督察，隸屬沙頭角軍裝巡邏小隊，亦是被告的下屬。辯方代表指，根據閉路電視片段，被告在停車場一度開車並停下時，賴與X追上後一度在車外拉扯，詢問賴當時為何會拉扯，而X是否曾大喊「上車啦X你老母」。賴忘記了當時為何拉扯，而X則未曾對他大喊那句說話。

辯方續指，無論如何在X上車後，賴亦登上副駕駛座，詢問賴為何在車輛未行駛時關上車門？賴表示，因為被告堅持要開車，而早前肢體上強硬的方法無法阻止被告，遂打算以言語說服，令情緒激動的被告可以冷靜下來。辯方追問，「你唔係諗住等佢一路揸，你就一路勸㗎嘛？」賴起初指，當刻相信自己能夠以言語勸阻，後承認希望暫時答應被告開車的要求，能讓被告冷靜下來反思；賴亦忘記當時自己有否繫上安全帶。

辯方向賴指出，賴、X及蔡當晚曾向被告提及沙頭角警署調查警員違規一事，包括上下班遲到早退、警員到禁區玩獨木舟等，希望被告能幫忙大事化小；賴亦表示試用期未過，不希望因而受影響。辯方續指，被告當時表示需要時間消化，惟3人在離開飯局時情緒高漲並再提此事，被告則指事件可能涉及公職人員行為失當，不能包庇，又要求於下星期再詳談；賴一律不同意。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞