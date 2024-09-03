警司非禮案受襲督察認邊讓被告醉駕邊勸說　辯方質疑極其荒誕 (14:25)

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

督察賴文顯於案發時為見習督察，隸屬沙頭角軍裝巡邏小隊，亦是被告的下屬。辯方代表指，根據閉路電視片段，被告在停車場一度開車並停下時，賴與X追上後一度在車外拉扯，詢問賴當時為何會拉扯，而X是否曾大喊「上車啦X你老母」。賴忘記了當時為何拉扯，而X則未曾對他大喊那句說話。

辯方續指，無論如何在X上車後，賴亦登上副駕駛座，詢問賴為何在車輛未行駛時關上車門？賴表示，因為被告堅持要開車，而早前肢體上強硬的方法無法阻止被告，遂打算以言語說服，令情緒激動的被告可以冷靜下來。辯方追問，「你唔係諗住等佢一路揸，你就一路勸㗎嘛？」賴起初指，當刻相信自己能夠以言語勸阻，後承認希望暫時答應被告開車的要求，能讓被告冷靜下來反思；賴亦忘記當時自己有否繫上安全帶。

辯方向賴指出，賴、X及蔡當晚曾向被告提及沙頭角警署調查警員違規一事，包括上下班遲到早退、警員到禁區玩獨木舟等，希望被告能幫忙大事化小；賴亦表示試用期未過，不希望因而受影響。辯方續指，被告當時表示需要時間消化，惟3人在離開飯局時情緒高漲並再提此事，被告則指事件可能涉及公職人員行為失當，不能包庇，又要求於下星期再詳談；賴一律不同意。