預先通報乘客資料系統今起推行　入境處強調不影響香港居民出入境 (13:55)

處方指，旅客在辦理相關來港航班的登機手續時，航空營運商會從旅客的旅行證件讀取所需的資料，透過預報系統向入境處傳送乘客和航班的預報資料。預報系統會即時處理，並通知航空營運商每位旅客獲發的指令，即可登機或禁止登機指示。航空營運商須按照預報系統發出的指令允許或不允許某旅客登上來港航班。為讓過100間航空營運商有充裕時間連接預報系統和確保系統順暢有序，運作會分階段進行，並設約12個月的過渡期。規例中訂明罪行、免責辯護等條文會在過渡期後，即明年9月1日起才會實施。

入境處稱，設立預報系統是為符合《國際民用航空公約》有關航空安全的規定，令香港與世界其他航空樞紐看齊，以及進一步加強入境處的入境檢查和執法能力。