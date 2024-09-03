初選案求情｜林景楠認「反中亂港」冀獲輕判助「說好香港故事」　律師求索社服令報告被拒 (13:45)

目前續准保釋的林景楠今穿黑色西裝、佩戴白色口罩，他步出法庭後站在角落面壁拭淚。代表大律師范凱傑陳辭指，林沒組織謀劃、無出席協調會議、沒簽「墨落無悔」聲明、無出席記者會；林是最遲一個參加初選，角色僅是參加者。范指，林曾向警方錄取兩份無損權益口供及作供；根據國安法第33條，自動投案供述自己罪行及揭發他人犯罪可減輕處罰。

法官李運騰指，林景楠在口供只談及他參選經過，問他有否供出別人。范回應稱，林提及沈旭暉。不過李官指沈不涉及這場審訊，並再問是否有提及其他人。范就指林有供出區諾軒和趙家賢。李官反問這點是否存有爭議，又指林提到沈旭暉實際上沒協助控方或有任何效果，因沈沒被警方拘捕、不是本案共謀者。

范凱傑呈上林景楠及其妻子的求情信，林表示明白到參選是幼稚及愚蠢，他稱意識到要為2019年起社會撕裂負責，因為他是黃色經濟圈的領頭者，他又指受海外勢力或網絡傳媒渲染而間接成為反中亂港的一員。他供出所知展現真誠認罪，冀法庭考慮他初犯及育有3名兒子等輕判，讓他抓著香港由治及興的機會說好香港故事，他又向中央、特區政府和警方道歉。

對於范在求情尾聲要求索取社服令報告，李官表示有點不切實際，法官陳慶偉則明言拒絕，指爆竊罪都不會取社服令報告，着控方勿要求不可能的事，而林在開審日認罪可獲刑期扣減五分一。