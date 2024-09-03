明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案求情｜林景楠認「反中亂港」冀獲輕判助「說好香港故事」　律師求索社服令報告被拒 (13:45)

初選案罪成的新界東參選被告今（3日）續求情。辯方稱，阿布泰國生活百貨創辦人林景楠屬於「其他參加者」，他曾與警方錄口供及以從犯證人身分作供，望因而減刑，辯方又讀出林的求情信指，他參選或導致特首下台「是中了別有用心的國家、團體和人的計謀」，承認作為「黃色經濟圈的領頭者」及「反中亂港的一分子」。法官連番質疑林的供辭對控方作用不大，亦批評他要求索閱社會服務令報告不切實際，即時拒絕。全部被告已完成求情，將稍後通知各方判刑日子。

目前續准保釋的林景楠今穿黑色西裝、佩戴白色口罩，他步出法庭後站在角落面壁拭淚。代表大律師范凱傑陳辭指，林沒組織謀劃、無出席協調會議、沒簽「墨落無悔」聲明、無出席記者會；林是最遲一個參加初選，角色僅是參加者。范指，林曾向警方錄取兩份無損權益口供及作供；根據國安法第33條，自動投案供述自己罪行及揭發他人犯罪可減輕處罰。

法官李運騰指，林景楠在口供只談及他參選經過，問他有否供出別人。范回應稱，林提及沈旭暉。不過李官指沈不涉及這場審訊，並再問是否有提及其他人。范就指林有供出區諾軒和趙家賢。李官反問這點是否存有爭議，又指林提到沈旭暉實際上沒協助控方或有任何效果，因沈沒被警方拘捕、不是本案共謀者。

范凱傑呈上林景楠及其妻子的求情信，林表示明白到參選是幼稚及愚蠢，他稱意識到要為2019年起社會撕裂負責，因為他是黃色經濟圈的領頭者，他又指受海外勢力或網絡傳媒渲染而間接成為反中亂港的一員。他供出所知展現真誠認罪，冀法庭考慮他初犯及育有3名兒子等輕判，讓他抓著香港由治及興的機會說好香港故事，他又向中央、特區政府和警方道歉。

對於范在求情尾聲要求索取社服令報告，李官表示有點不切實際，法官陳慶偉則明言拒絕，指爆竊罪都不會取社服令報告，着控方勿要求不可能的事，而林在開審日認罪可獲刑期扣減五分一。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選案 港區國安法

上 / 下一篇新聞