明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案擇日判刑　呂智恆主動撤保釋還押候判 (12:42)

「35+」初選案45人罪成，所有被告完成求情，將擇日判刑。被告呂智恆的代表大律師今（3日）表示，國安法控罪要判阻嚇性刑罰，不過初選案的阻嚇效果眾所周知，法庭應寬大處理，「我們需要療癒式刑罰……讓被告從創傷中治癒，社會亦要復和」。呂智恆主動申請撤保釋，還押監房候判。

參選新界東的呂智恆案發時為社工。辯方大律師陳世傑表示，根據國安法刑期分級制，呂智恆屬於刑責最輕的「其他參加者」，在初選計劃是邊緣人士，角色不重要；若法庭拒納說法，可考慮納入「積極參加者」並從輕判刑。陳世傑指，呂大學畢業後批判政府，透過初選推廣政治主張，並認同無差別否決財案謀劃，不過其罪責在於企圖阻撓政權機關運作，無意企圖顛覆政權。

呂智恆親撰7頁求情信，表示從小立志做社工，因本案定罪失去社工資格；他來自破碎家庭，童年貧困艱苦，幸獲寄養家庭照顧，感受愛和關懷，生活慢慢改善。呂稱現時信奉基督教，明白當日行為錯誤和幼稚，為迫政府回應訴求而加入謀劃，感後悔不已。自從2021年3月獲保釋，呂珍惜僅有的自由，致力幫助有需要的人。

陳世傑指，否決財案本身沒有違法，呂智恆因對法律無知犯事，沒有任何加刑因素，冀獲三分之一認罪扣減；呂一心服務社區，抱持天真理念踏入政壇，冀法庭寬大處理，讓他重新投入社會。陳世傑強調，國安法重視阻嚇刑罰，惟本案已具阻嚇性，「我們需要療癒式刑罰（what we need now is a healing sentence）」，所有被告的心靈飽受創傷，冀法庭從輕處罰，使各人從創傷中治癒。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選案 港區國安法

上 / 下一篇新聞