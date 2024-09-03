初選案擇日判刑　呂智恆主動撤保釋還押候判 (12:42)

參選新界東的呂智恆案發時為社工。辯方大律師陳世傑表示，根據國安法刑期分級制，呂智恆屬於刑責最輕的「其他參加者」，在初選計劃是邊緣人士，角色不重要；若法庭拒納說法，可考慮納入「積極參加者」並從輕判刑。陳世傑指，呂大學畢業後批判政府，透過初選推廣政治主張，並認同無差別否決財案謀劃，不過其罪責在於企圖阻撓政權機關運作，無意企圖顛覆政權。

呂智恆親撰7頁求情信，表示從小立志做社工，因本案定罪失去社工資格；他來自破碎家庭，童年貧困艱苦，幸獲寄養家庭照顧，感受愛和關懷，生活慢慢改善。呂稱現時信奉基督教，明白當日行為錯誤和幼稚，為迫政府回應訴求而加入謀劃，感後悔不已。自從2021年3月獲保釋，呂珍惜僅有的自由，致力幫助有需要的人。

陳世傑指，否決財案本身沒有違法，呂智恆因對法律無知犯事，沒有任何加刑因素，冀獲三分之一認罪扣減；呂一心服務社區，抱持天真理念踏入政壇，冀法庭寬大處理，讓他重新投入社會。陳世傑強調，國安法重視阻嚇刑罰，惟本案已具阻嚇性，「我們需要療癒式刑罰（what we need now is a healing sentence）」，所有被告的心靈飽受創傷，冀法庭從輕處罰，使各人從創傷中治癒。