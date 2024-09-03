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人才辦推人才義工計劃料數百人參與　冀助專才擴社交圈子 (12:38)

香港人才服務辦公室今日（3日）舉行人才義工計劃啓動禮，勞工及福利局長孫玉菡說，人才辦成立至今10個月，成立義工計劃目的是讓來港專才為香港付出及結交本地朋友，幫助來港人才要融入社會。對於要如何在義工活動中運用到人才專業知識，人才辦總監劉鎮漢指需「一步一步嚟」，現時只是一個開始。至於預計參與人數，他說視乎兩個機構需要，預料大約有數百人。

劉鎮漢指，人才義工計劃將由義務工作發展局、基督教勵行會提供義工平台，香港優才及專才協會及港漂圈尋找義工人才。他認為活動可令人才更快融入社會，擴大交際網絡，對日後義工類型工作持開放態度，並預計與兩義工機構的活動包括教小朋友普話及單車賽、渣馬等大型活動義工。他又指，人才辦隔星期設研討會，會請來商業夥伴給予來港人士專業意見，現場有70至80個人參加、網上直播則4000至5000人。

義務工作發展局主席彭韻僖說，該局是一直是義工發展的樞紐，過往舉辦過不少特色義工活動，如大坑舞火龍、15屆全運會香港賽區義工計劃，並與民青局合辦香港義工獎等。她說本港兩人之中有多於一個人參與義工，有做義工的香港人平均一年做50小時義工，認為有助提升「幸福感」，但需要的是一個平台。她又稱，人才計劃來港有100多萬人，認為可為本地義工服務提供「寶庫」。

網絡平台港漂圈創辦人趙磊說，該圈在微信已有150萬個追蹤者，過去一直為新來港人士提供知識層面的支持，指很多來港人士都很想參加，但因為對香港認知不足而沒有渠道，認為計劃可以提供有很多機會。他又指，港漂一向有自己的圈子，認為計劃可造就他們與本地人夥伴、友誼，甚至婚姻關係。

被問及計劃推行前來港人才參與本地義工面對的困難，趙磊說因內地沒有成熟的義工文化，內地人普遍不了解義工能令自己成長，希望圈內人能透過活動明白「在拼命賺錢以外」社會服務的意義；駱勇說該機構設3個地區委員會，會員亦曾進行中西醫義診等服務，認為今次與大型機構合作可進一步推動義工文化。

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