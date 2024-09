區家麟原定於新學期任教五科,包括新聞學導論(Introduction to Journalism)、傳播法律與道德(Laws and Ethics for Communication)、新聞敍事技巧(Storytelling in Journalism)碩士課程的廣播新聞(Broadcast Journalism)及傳媒道德與法律(Media Ethics and Law)。根據中大新傳學院7月發出的新聞學碩士課程時間表,當時顯示區家麟將會任教相關課程,但課程時間表於昨日(9月2日)下午4時45分更新,原本由區家麟任教的課程,「導師」一欄刪去區家麟的名字,僅改為「Teacher」。

區家麟前年4月涉嫌串謀發布煽動刊物被捕,其後獲准保釋。他以往於立場新聞發表的部分文章在上周四(8月29日)被法庭裁定具煽動意圖。