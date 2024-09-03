海關關員駕車上班深圳灣大橋墮海　消防救出送院不治 (09:43)

海關關長何珮珊表示，一名駐守深圳灣口岸的海關人員，駕車上班途中，在深圳灣大橋遇到交通事故身故。部門對於同事的離世感到十分難過，她已向事主家人表達深切慰問。

何珮珊指，離世關員駐守深圳灣口岸，負責貨運清關工作，於99年加入海關。她指，當時他正常返工途中，駕駛自己的私家車。

據現場所見，一個路面電子顯示牌嚴重損毀，旁邊留下肇事私家車一個車輪，路面散佈有汽車零件及碎片，橋面欄杆約1.2米高，部分有碰撞後造成花痕，快線上亦留有煞車胎痕。另外路面遺留一個公仔頭，未知是否屬於事主。警方及政府化驗所人員在場調查。

警方經初步調查，當時該名46歲男子駕駛一輛私家車沿深圳灣公路大橋北行，其間懷疑失控撞向路肩一個信息顯示屏，連人帶車越過欄杆墮入海中。司機被救出時身體多處嚴重受傷，昏迷送往天水圍醫院，於凌晨1時30證實死亡。案件列作致命交通意外，交由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查。

事發昨晚（2日）9時許，警方接獲一名駕駛人士報案，指於深圳灣大橋從內地往香港方向駕車期間，見到對面線一輛私家車懷疑發生意外，擔心對方連人帶車跌落海，於是報警求助。據報，消防在現場發現車轆。

警方、消防、水警到場搜索，據報現場有車胎痕，路面有車輛零件，暫時人員仍搜索涉案私家車，未有發現。運輸署道路監察系統攝像機見到數輛警車在場協助。受事故影響，深圳灣大橋往內地方向部分行車線封閉。