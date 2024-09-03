明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關關員駕車上班深圳灣大橋墮海　消防救出送院不治 (09:43)

【09:43更新】水警及消防於水底約2米深海底發現一輛私家車，車內男司機被困，救援人員其後將他救出，送到流浮山碼頭上岸，再轉送往天水圍醫院，惟經搶救後證實不治，事主為一名海關關員。

海關關長何珮珊表示，一名駐守深圳灣口岸的海關人員，駕車上班途中，在深圳灣大橋遇到交通事故身故。部門對於同事的離世感到十分難過，她已向事主家人表達深切慰問。

何珮珊指，離世關員駐守深圳灣口岸，負責貨運清關工作，於99年加入海關。她指，當時他正常返工途中，駕駛自己的私家車。

據現場所見，一個路面電子顯示牌嚴重損毀，旁邊留下肇事私家車一個車輪，路面散佈有汽車零件及碎片，橋面欄杆約1.2米高，部分有碰撞後造成花痕，快線上亦留有煞車胎痕。另外路面遺留一個公仔頭，未知是否屬於事主。警方及政府化驗所人員在場調查。

警方經初步調查，當時該名46歲男子駕駛一輛私家車沿深圳灣公路大橋北行，其間懷疑失控撞向路肩一個信息顯示屏，連人帶車越過欄杆墮入海中。司機被救出時身體多處嚴重受傷，昏迷送往天水圍醫院，於凌晨1時30證實死亡。案件列作致命交通意外，交由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查。

事發昨晚（2日）9時許，警方接獲一名駕駛人士報案，指於深圳灣大橋從內地往香港方向駕車期間，見到對面線一輛私家車懷疑發生意外，擔心對方連人帶車跌落海，於是報警求助。據報，消防在現場發現車轆。

警方、消防、水警到場搜索，據報現場有車胎痕，路面有車輛零件，暫時人員仍搜索涉案私家車，未有發現。運輸署道路監察系統攝像機見到數輛警車在場協助。受事故影響，深圳灣大橋往內地方向部分行車線封閉。

相關字詞﹕交通意外

上 / 下一篇新聞