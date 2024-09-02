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中大開學日辦升旗儀式　段祟智：知識用之不當可能損人自傷 (19:03)

新學年今（2日）開始，各間大學以不同方式迎接學生回歸校園，其中科技大學舉行開學嘉年華，都會大學就向學生派發鮮果杯，寓意學生有豐盛（「fruitful」）的新學年。

中文大學今早由學生國旗護衛隊負責升旗儀式，有超過100位嘉賓出席。校長段崇智於開學禮上稱，學生在大學獲得知識和技能，要肩負非常重要的責任，對自己、他人、國家及地球負責，並訂立遠大的目標，期望學生將校訓「博文約禮」銘記於心，不斷學習和吸取生活經驗來提升個人修為，努力在學術和道德層面豐富自我。他又寄語，知識是神聖而莊嚴，也是人生最大的財富，「但若用之不當，可能會損人自傷，你們必須把知識運用得宜，方能為自己和他人帶來益處。」

而都會大學校長林群聲就聯同副校長（研究及拓展）郭予光及學生事務長温滴霖，向學生送上鮮果杯，寓意迎接豐盛（「fruitful」）的新學年。校方亦將由學生親自設計的林群聲Q版人像，製成即影即有拍照的相框，讓學生「打卡」留念。

科技大學就由今日起舉行為期兩天的開學嘉年華「Fire Up Your Year」，活動包括樂隊演出、花式跳繩、啦啦隊及跳舞表演，校園各處亦設置攤位遊戲。校長葉玉如聯同一眾副校長及管理層與新生玩問答遊戲，並帶領新生合唱校歌。葉玉如勉勵學生不僅要專注學業，更要享受探索的過程，鼓勵他們勇於發掘自己的興趣和潛能，建立長久的友誼。

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