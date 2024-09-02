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初選案求情︳林卓廷求情稱角色輕微冀囚三年以下　強調不認同攬炒 (18:20)

初選案罪成被告今午（2日）續求情，辯方指參加新界東、時任民主黨副主席林卓廷的角色屬最輕微，他沒親身出席協調會議，其代表甚至反對否決預算案，他沒表達強烈意欲。辯方又稱，林不曾聯署「墨落無悔」聲明，他的選舉政綱和社交平台無提否決，林不認同戴耀廷主張的「攬炒」等，林一直都是傳統民主派，建議量刑參考列為「其他參加者」，判囚3年或以下。

辯方大律師沈士文指，曾任區議員、立法會議員的林卓廷是典型的傳統民主派，他遵從民主黨的方針，擁護一國兩制，民主黨多年來亦會和政府合作，紀錄可見林在任期間工作勤奮，而無差別否決預算案與他往績不符。沈提及，林卓廷其中一個重要貢獻是透過聯盟行動打擊大廈圍標，民主黨何俊仁、張文光及劉慧卿，林的母親、在海外留學的兒子均有寫信為林求情。

沈士文稱，案情提及在林卓廷的居所搜出辯論筆記，加上時任民主黨主席胡志偉在國安法生效後言論，林卓廷在「共謀者原則」下被定罪，但沈力陳林的參與程度非常低，而且他立場並非激進，曾為香港社會服務付出。沈又指，林卓廷在選舉論壇反問，若政府向每名市民派發3萬元，他為何會投反對票，認為林非積極參與。沈確認，林就違反立法會特權法的妨礙立法會人員罪被判3星期，他已經服刑完畢。

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