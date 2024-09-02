警打擊電話騙案拘16人涉洗黑錢　涉案損失共220萬元 (17:02)

今年上半年欺詐案件有上升趨勢，其中以假客服騙案升幅最大。警方8月19至31日採取行動，以洗黑錢及以欺騙手段取得財產罪拘捕16名傀儡戶口持有人，年齡介乎18至62歲。調查顯示，他們涉及17宗發生於7至8月的電話騙案，包括假冒客服騙案、網上購物騙案、求職騙案及投資騙案，涉案總損失共約220萬元。其中最大損失金額的一宗案件為求職騙案，62歲退休女事主接受一份「刷單」工作，損失56萬元。
屯門警區刑事調查總督察劉麗君指，行動期間，警方於全港各區搜查多個目標單位，拘捕11男5女，全部為本地人，相信為傀儡戶口持有人。被捕人分別報稱司機、地盤工人、廚師等等。行動中，警方檢獲手提電話、銀行提款卡、月結單等等。警方指大部分被捕人只有20歲至30歲，為數千元報酬出賣銀行戶口。
屯門警區刑事調查署理總督察陳學麟指，今年首6個月，警方共拘捕5693人，涉及洗黑錢相關罪行，當中超過4400人，即約8成被捕人為傀儡戶口持有人。屯門警區科技及財富罪案組督察蘇啟鴻指，今年首6個月，欺詐案件錄得19987宗，比上年同期增加了1154宗，升幅達6.2%。警方發現不同類型欺詐案件有所下降，唯獨電話騙案急劇上升2723宗，升幅達145.5%；電話騙案類型當中，今年新出現假冒客服的詐騙手法，佔整體電話騙案升幅的99.7%，佔2716宗，騙徒透過短訊或來電，自稱是電訊商或網購平台職員，聲稱事主購買了一些收費服務，如要取消便要提交網上理財資料、或轉賬款項到指定戶口。警方提醒市民小心收騙，有懷疑可致電18222或瀏覽防騙視伏器。