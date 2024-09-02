明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警打擊電話騙案拘16人涉洗黑錢　涉案損失共220萬元 (17:02)

今年上半年欺詐案件有上升趨勢，其中以假客服騙案升幅最大。警方8月19至31日採取行動，以洗黑錢及以欺騙手段取得財產罪拘捕16名傀儡戶口持有人，年齡介乎18至62歲。調查顯示，他們涉及17宗發生於7至8月的電話騙案，包括假冒客服騙案、網上購物騙案、求職騙案及投資騙案，涉案總損失共約220萬元。其中最大損失金額的一宗案件為求職騙案，62歲退休女事主接受一份「刷單」工作，損失56萬元。

屯門警區刑事調查總督察劉麗君指，行動期間，警方於全港各區搜查多個目標單位，拘捕11男5女，全部為本地人，相信為傀儡戶口持有人。被捕人分別報稱司機、地盤工人、廚師等等。行動中，警方檢獲手提電話、銀行提款卡、月結單等等。警方指大部分被捕人只有20歲至30歲，為數千元報酬出賣銀行戶口。

屯門警區刑事調查署理總督察陳學麟指，今年首6個月，警方共拘捕5693人，涉及洗黑錢相關罪行，當中超過4400人，即約8成被捕人為傀儡戶口持有人。屯門警區科技及財富罪案組督察蘇啟鴻指，今年首6個月，欺詐案件錄得19987宗，比上年同期增加了1154宗，升幅達6.2%。警方發現不同類型欺詐案件有所下降，唯獨電話騙案急劇上升2723宗，升幅達145.5%；電話騙案類型當中，今年新出現假冒客服的詐騙手法，佔整體電話騙案升幅的99.7%，佔2716宗，騙徒透過短訊或來電，自稱是電訊商或網購平台職員，聲稱事主購買了一些收費服務，如要取消便要提交網上理財資料、或轉賬款項到指定戶口。警方提醒市民小心收騙，有懷疑可致電18222或瀏覽防騙視伏器。

相關字詞﹕詐騙 編輯推介

上 / 下一篇新聞