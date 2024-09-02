初選案求情︱何桂藍無求情　劉頴匡：受暴動案所困而另覓方法爭五大訴求 (15:38)

沒有律師代表的劉頴匡自行以英文陳辭，他指雖然有簽「墨落無悔」聲明，但沒轉載帖文；劉在抗爭派記者會無反對他人的言論，因而選擇認罪，但他只充當佈景和與會者拍照。劉表示參選旨在提倡抗爭，並不著眼於戴耀廷，戴提出的否決預算案對劉而言不重要。法官陳慶偉稱，五大訴求的其中之一是要求撤回暴動定性，落實訴求的唯一方法是以無差別否決預算案威脅政府。劉回應指這未必發生，又形容戴耀廷有如推銷員。

劉重提自己曾明言「35+」是空中樓閣，他認為謀劃不可能實現，他本人也不能表決。法官關注劉就暴動案何時認罪，劉望向犯人欄內、同涉立會案的鄒家成問「記唔記得？」此時引來笑聲。劉預料政府會DQ，他稱戴是非常有趣的人，總能將客觀上不可能的事變成具威脅性；陳官稱，但你們繼續實行計劃，劉解釋計劃有助他推動議題。陳官以販毒案為例指計劃不會成功，並不獲減刑折扣，劉反駁指無人會開記招公告犯案。

發起「墨落無悔」的鄒家成由大律師陳世傑求情，陳引述鄒親撰求情信，講述鄒15歲經歷喪父促使他立志成為護士，同年他參與公民事件令他後來參選，鄒表示如今歷練多了，但依然相信民主與公羲，他希望香港能變得更好，市民能過上更有尊嚴的生活。陳大狀形容本案被告受到戴耀廷的法律意見誤導犯案，力陳「墨落」聲明只是多餘文件，鄒被標籤為激進派過於嚴苛，陳建議列鄒為「積極參加者」，盼判刑不要對年輕的鄒構成壓倒性影響。