李家超：「國際」和「高端」屬吸人才重點　推動設大灣區專業人士登記制度 (14:57)

李家超在訪問中提出，三中全會的《決定》指出「支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地」，當中的重點是「國際」和「高端」，相信香港具備優勢。而香港在本地人才培養、吸納外地人才均「有政策、有平台、有規劃」。

對於粵港澳三地政府正為不同的產品及服務訂立粵港澳大灣區標準，李家超指，三地政府已簽署相關合作備忘錄，推動產業領域的規則銜接，就食物安排、機電產品及醫療護理等領域設定統一標準。他強調，在大灣區的建設過程中，必須建立一系列對接機制，又說要通過不同試點計劃嘗試對接策略，取得成功後再將有關模式規模化。

李家超表示，有信心將進一步提升香港作為全球最大人民幣離岸中心地位，亦會與內地商討發展其他人民幣產品，並繼續以不同手段推展國際金融中心地位，例如積極和內地商討簡化首次來港上市公司的相關手續、推動更多內地地方政府、企業和金融機構到香港發行離岸債券。「搶人才」方面，李家超稱對香港成為國際高端人才集聚地充滿信心，指出過去兩年不同人才計劃吸引逾30萬宗申請、超過20萬宗獲批准、逾14萬名人已來港工作。