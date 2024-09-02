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初選案求情︱楊岳橋：只屬黨內發言人非初選發起人　官拒接納 (14:53)

「35+」初選案45人被定罪，最後一批被告、新界東參選人今（2日）求情。前公民黨黨魁楊岳橋在求情信表示，自己對成為罪犯感到「尷尬」，當初不應主張否決預算案，犯下錯誤決定。辯方提議將楊岳橋納入判囚3至10年的「積極參加者」，採取中間的量刑起點。法官反問為何不是較高刑期，又明言不接納楊岳橋的角色只是發言人。

辯方資深大律師蔡維邦求情指，楊岳橋早年跟隨家人移民加拿大，大學畢業後到北京大學修讀法律碩士，返港成為大律師。楊母在求情信指，兒子沒有在西方國家求學，反而跳出舒適圈，因熱愛中國文化而到北京進修，顯示追夢的毅力。

辯方表示，楊岳橋擔任立法會議員以來，對憲法議題有其立場，但會支持政府議案，不是阻撓施政的激進派，楊被捕後已退出公民黨，日後不會從政。楊親撰求情信表示，自己身為律師，現時被定罪感到尷尬；他從政初衷是令香港更好，僅幼稚及盲目地反對政府導致政治局面惡化。楊在信中表示，當時應減少參與否決預算案的謀劃，形容決定糊塗和錯誤。

辯方指楊岳橋是本案積極參加者，國安法生效前的參與程度無異於其他被告，當時獲擢升為公民黨領袖，是黨內資歷較淺的議員，是傳遞信息的發言人，而非所有事情的發起人（prime mover）。法官陳慶偉遂指要說清楚，法庭不會接納上述陳辭。由於楊已認罪，辯方冀法庭給予三分之一認罪扣減。

代表人民力量前主席陳志全的大律師馬維騉表示，陳志全不是初選策劃者和組織者，只是積極參加者。辯方指，陳曾簽署「墨落無悔」聲明，但無出席協調會議和初選記者會，參與程度低。辯方又指，陳在議會努力提倡性小眾權利，根據胞妹和配偶的求情信，陳對家人體貼慈愛，冀法庭考慮其良好品格。

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