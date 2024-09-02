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警司陸振中涉非禮案另一督察作供　指被告為酒後駕駛推開同僚 (14:47)

沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度非禮醉酒女下屬，翌月飯局後又襲擊下屬，案件今（2日）在區院續審。另一位受襲督察供稱，當晚勸阻醉酒的被告駕車離開時，被告曾推開女同僚X及摙她的腰，又在男同僚拔車匙時咬其手指至流血。庭上播放停車場閉路電視片段，被告一度在左前車門未關上時開車，3人從後追趕。賴指被告曾着他離開，只須X陪伴他回去，又曾咆哮大喊「唔好理我，由得我去死」。

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

駐守邊界警區刑事調查隊的督察賴文顯作供指，在2022年6月22日晚，他與X、督察蔡文浩及被告一同參與歡送總督察的飯局，因X起初喝啤酒時沒有喝光，被告遂指上司敬酒要喝光，所以後來喝酒都要「杯杯清」。賴指，X喝了3至4杯後有少許醉意、滿面通紅，後在吃飯途中曾嘔吐，並自行到廁所處理，回來後就趴在桌上睡覺。

賴續指，X後來再去廁所，而被告也往廁所方向走去，他當時下意識以為X要再到廁所嘔吐，被告欲前往照顧她。兩人回來後，被告兩度在X休息時，拍醒X稱「去廁所喇、去廁所喇」，賴心感奇怪，因X原本沒有反應、亦沒有表示要去廁所，惟他沒有再多想。

及後，被告再提議在酒樓舉辦歡送飯局，賴按其吩咐預約稻香酒樓。賴指，當晚與他同枱的X、蔡及總督察甚少喝酒，而被告當晚經常到另一桌與「時沙」們喝酒，亦可見被告當晚有醉意、「腳步浮浮」。被告後在蔡及X的陪伴下離開，賴不安心下尾隨他們至門口，再折返參與飯局，惟10分鐘後收到蔡的來電，請他到停車場協助。

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