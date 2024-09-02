男子涉非禮及持刀恐嚇親生女　事主稱被告藉吹頭髮摸胸臀 (14:27)

被告化名L.F.（現年39歲）否認於2022年9月30日，在深水埗醫局街某單位內非禮及恐嚇當時12歲的女童X。控方開審陳辭指，X生母有情緒問題，X平日居於兒童之家，週未才到被告家暫住。

X於錄影會面指，案發日被告接X回家，被告的女友在家煮飯，被告招待朋友在家喝酒。當晚X洗澡後，被告幫X吹頭髮，但X厭惡被告的煙酒味，不欲他靠近。其間被告隔著衣物摸X的左胸及臀部，X感到不舒服後躲到上格床用披蓋著自己，被告再隔著披拍打X的臀部。

及後X與被告就錢銀爭拗，X認為被告想私吞她的2500元學生津貼。當X說她壓力很大及想自殺，被告將一把生果刀放到床頭，著X自殺，又指「你唔自殺，我就殺咗你，最多去坐監」，然後擸生果刀假裝捅向事主。被告女友見狀後將X帶離單位。

X登上的士前往母親的住處，途中她告訴母親在被告家中遇上危險，亦通知家舍的家長，投訴遭被告非禮，並指要保密母親的住址，擔心一旦被告得悉後，兩母女會「死定」。控方開審陳辭提到，被告翌月被警方拘捕，警誡下稱當時想教訓女兒。