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房屋局公布公屋「幸福設計」指引概要　例子包括電梯設斜凳、大堂加扶手 (13:04)

房屋局今（2日）公布「幸福設計指引」概要，提出8大幸福設計概念，完整全套8本指引書籍將於本月12日發布。房屋局長何永賢形容相關指引是「以人為本、有温度、温暖、以居民為中心的指引」，日後會隨居民意見及相關調查更新。她又指，房屋署原本已預留資源翻新舊屋邨，指引提出的設計均是落地的日常生活細節，成本有限，她舉例稱原本已經要建造供人休息的椅子，新指引下只是加入新設計，「心思心意好多好多，成本同原本好相若」。

房屋局團隊走訪全港17區合共26個屋邨，訪問合共約3000多居民，包括2200份問卷調查、850個街頭訪問、300個深入訪談，得出居民的幸福關鍵字是「健康」、「空間」、「環境」、「設施」等。團隊歸納居民意見後，設計出8個幸福設計概念，分別是活力健康、綠色生活、樂齡安居、跨代共融、家社互聯、城市連結、增值上流及地方形象，例如「活力健康」概念期望創造促進健康及積極生活的環境，當局會設置多功能運動場，為居民提供運動體驗；「跨代共融」概念則指創建多元共融環境，例如設計適合不同能力和年齡使用者使用的康體空間。其餘「幸福設計」的例子包括在電梯設斜凳、在屋邨大堂加設扶手，以便利長者出門；亦會在接連單車徑的屋邨提供單車停放設施。

何永賢表示，團隊為8個幸福概念設計8本書，內容載有逾55個策略、逾170個設計想法，「讓我們在日後新建屋邨、設計屋邨時，可以將這些方法及策略融入其中。」8本書將於本月12日「共築幸福・屋邨節」研討會公開發布。當局現設3個「幸福設計概念先導項目」，其中「幸福家族•繽FUN屋邨計劃」每年為約10個屋邨進行外牆粉飾和小型改善工程；「綠綠家園」每年為約20個屋邨進行綠化工作；「幸福先行•預試計劃」則挑選出5條屋邨進行較大型的試行項目，包括啟業邨、富山邨、澤安邨、水邊圍邨及美林邨。

何永賢：若投標者融入更多指引內容會獲更高分

何永賢形容，每個屋邨特色不一，雖然日後設計上或多或少都會涵蓋8個幸福設計概念，惟每個概念含量高低或有不同，舉例指一些較多長者的屋邨會有更多「樂齡安居」的元素、空間較多的屋邨則可能有更多綠化設計。被問到日後房委會項目招標時會否將指引納入考慮範疇，何永賢表示，若投標者能夠吸收指引內容並「用得多」，會獲得更高分，增加中標的機會，她亦希望並歡迎私人樓宇、市建局及房協項目參考指引。

現時房署有「屋邨改善計劃」翻新屋邨，被問到「幸福設計指引」與現有計劃有何不同，何永賢表示，指引提出「活力健康」等概念，有助加強屋邨設計，例如將邨內健身設施聯通社區、令屋邨成為行山徑及單車徑起步點等，加強社區之間的連接。她又提到，指引中提出針對長者的設計，包括信箱邊加裝掛鈎、在升降機位增設座位及在樓道轉角位設扶手等，方便長者出入，期望他們可多出門結識朋友，減少寂寞感。

另外，當局將於9月7日起舉行「屋邨節」，在全港逾30條屋邨中舉辦一系列活動，包括專題研討會、慶典晚會、跑步活動等，其中有深圳、杭州與北京等3個內地城市及菲律賓、泰國、越南、柬埔寨與日本5個國家人士報名參加研討會，討論如何建構幸福社區。

相關字詞﹕編輯推介 公屋 何永賢 房屋局

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