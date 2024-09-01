林志偉：大部分同僚對屠龍案判決感愕然　有必要就侮辱公職人員罪立法 (18:47)

屠龍案發生於國安法及23條立法前，被問及條例生效後警員的人身安全風險是否已降低，林志偉指，同事的安全除取決於法例，過往數年警隊在防禦性衣服等各類裝備上有改進、同僚的訓練及警覺性亦很重要。

侮辱公職人員罪立法現階段仍是必要

就侮辱公職人員罪立法，林志偉指訂立該條例目的是「當我們執行權力的時候，是不應該被侮辱」；他指協會積極推動立法多年，上屆政府已取得進度，惟因2019年事件和疫情而受影響，強調協會會進一步跟進，而今屆改為跟民政及青年事務局「對口」，他形容對方回應積極。至於能否以阻差辦公等其他罪行處理，他說因蒐證要求不同，新法例的做法更直接，而罰則則交給立法機構考慮。

現時市民就警員態度欠佳向投訴警察課投訴，若投訴成立，警員會接受紀律處分而不會被定罪。被問及相關立法會否造成對市民的不公平，林志偉說，在法國、新加坡等國際社會都有類似罪行，又指若市民在警員處理事件時很生氣而對警員宣洩不滿，這些情況「在某程度上我們也覺得是情有可原，可以接受的，而不是一些肆意、蓄意或挑釁地用粗言穢語，或侮辱式、侮辱性的說話攻擊我們同事。」