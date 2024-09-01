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蔡若蓮罕有談及長子離世 　籲兒子放心「媽媽現在安好」 (15:44)

教育局長蔡若蓮的長子，早年因罹患抑鬱症自殺身亡，蔡若蓮今日在電台節目罕有談及事件，形容兒子離世後感覺「心裡面有好大個窿」，是一段很艱難的時期，但要走出傷痛，首先的是「不要逃避」，最終她透過閱讀、接受別人的幫助、感恩以及信仰渡過難關。被問及有甚麼話想對兒子說，蔡若蓮說好想告訴兒子「你放心吧，媽媽現在安好。」

失去長子之痛，蔡若蓮形容「好似平時我哋唔見咗自己一樣心愛嘅野，你都會好唔開心；但係永遠失去一個你好愛嘅人，個心裡面有好大個窿嘅感覺係好強…即使（環境）好熱鬧，你都會感覺到好孤獨。」距長子離世至今已過了7年，要走出傷痛，蔡若蓮說首先是不要逃避，尋找方法去幫助自己，而她的方法包括閱讀、接受別人的幫助，以及感恩。她提及閱讀過的書包括《Option B（第二選擇）》、《人生下半場》等，「我覺得好多（書本裡的）生命都畀到我力量，用其他人嘅生命力量去支持自己、加大內心嘅力量。」

另一個力量來源即是信仰，「在好艱難的日子好難過，唔知道大家有冇感覺過，個心口永遠有一舊大石頭喺度，但即使係咁，個心臟都好似仲有層嘢包住，未至於裂開。」她亦很感恩那段日子有很多朋友問候及無聲支持，「很多有接觸、無接觸過的人，都因為阿仔嘅生命而連繫起來」，亦感恩兩母子「曾經有20多年愉快的經歷。」

作為局長，蔡若蓮認為減壓很重要，形容是清除腦袋的負面「垃圾」，否則人會無力，「寫出來、找朋友傾訴、跑步、行個圈、看電影，總言之要『倒』了它。」她又說，每個人腦海都有兩把聲音，「一把魔鬼、一把天使」，說要選擇了要幫正能量的聲音，但形容這也是沒有時間休息下的方法，更重要的仍是要有休息時間，「食自己鐘意食的東西，見鐘意見的人其實都很重要。」

近年學童精神健康備受關注，教育局自去年底推出三層應急機制、今年4月又推出《4Rs精神健康約章》，聯繫社會各界擔任「守門人」。蔡若蓮認為精神問題涉及的因素繁多，部分受遺傳或內分泌影響，亦涉及感情、家庭、學業等，認為要「不如綜合去看，不然很容易會看漏眼」。至於新一年新開始，希望家長正面積極地扶持自己的小朋友。

相關字詞﹕編輯推介 蔡若蓮 學童 精神健康

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