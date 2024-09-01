調查：脆性髖部骨折個案3年升逾千宗　學會籲醫療券資助篩查 (14:08)

學會今日發表《2024年香港停經後骨質疏鬆症臨床管理OSHK指南》。學會解釋，脆性骨折是指在站立高度或以下跌倒所引致的骨折，可分為髖骨、腰椎及腕骨骨折等，當中以脆性髖部骨折後果最嚴重，達兩成髖部骨折個案會在骨折後1年內死亡。脆性髖部骨折死亡率若與癌症相比，男性患者死亡率高於前列腺癌，與大腸癌相若；女性患者死亡率則高於甲狀腺癌及乳癌。

香港骨質疏鬆學會「骨質疏鬆臨床指引工作小組」主席葉大鵬說，DXA檢查費用不貴，惟香港公營醫院沒有提供DXA檢查，病人需自費到私人化療所檢查，因此未曾發生過骨折的潛在骨質疏鬆患者較少主動進行檢查，相信將檢查納入醫療券計劃後，可以減輕政府治療骨質疏鬆患者的醫療開支及資源。

除DXA普查外，學會亦提議利用DXA所量度出的骨質疏鬆指標「T數值」、患者病史及年齡，把患者分為3種風險級別，即低風險、高風險及極高風險，再按風險級別為患者進行不同治療方案。例如低於65歲無骨折病史，而T數值低於或等於2.5的患者屬低風險，可處方温和抗骨吸收藥物；曾經發生多處骨折、過去24個月內曾經出現脆性骨折或T數值小於或等於3.0，或在接受藥物治療期間仍然出現骨折，則可處方成骨藥物。

香港骨質疏鬆學會會長張正龍指，脆性骨折會引起多種併發症，如肺炎、排尿困難、褥瘡等，令患者失去活動能力，甚或死亡，隨着全球相關醫學界陸續提倡「脆性骨折」應命名為「骨衰竭」，學會亦希望教育市民「脆性骨折」可視為「骨衰竭」，以引起公眾意識骨質疏鬆的嚴重程度。