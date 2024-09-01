孫東:成為香港矽谷仍有相當距離　政府需研推動資本參與 (13:51)

孫東指，政府近年投入逾2000億元於創科發展，惟資金絕大部分用於基建，至於用於前沿科技的投資亦逐年增加，到去年統計達GDP的1.07%，「是香港歷史上最高水準」，惟與周邊地區相比依然很低，「深圳、北京、上海等地都超過5%」，而教育、福利、醫療、基建已佔總開支約65%，故認為要加强高質量發展及產業「上中下游協調發展」。他認為香港距離發展成為另一個矽谷「還有相當一段路要走」，形容突破點是「把創科的優勢轉化為實質生產力」。

另外，政府早前指河套港深創新及科技園香港園區首3座大樓最快今年底落成，目標未來數年建成首批合共8座大樓，就園區將採取的4大方向詳細內容，孫東指今年年底會公布，其中有59家企業將進駐首先落成的3座大樓，當中3成首次來港。

孫東又指，由數碼港、科學園及新田科技城組成的三大園區形成「南中北格局」各自分工，但不排除園區之間有個別領域重合。其中既有新田科技城及河套區的北部都會區將進行中試及量產，量產主要項目包括生命健康科技、人工智能、機器人數據、新能源及芯片製造等產業，「哪個能來要看市場。」

孫東早前亦到北京拜訪國家衛健委，認為國家非常支持醫療數據和生物樣本等科研數據跨境流動到香港河套區，目前進展良好，內地不少自貿區在相關範疇已有較開放的政策，認為河套區日後可作參考，雙方將繼續探討如何將政策落地實行。