民主黨提施政報告建議　倡削減公務員編制及高官減薪 (12:38)

民主黨今日發表《施政報告》建議書，該黨上星期已提交建議及約見政務司長陳國基，惟暫時未獲回應。本港經濟疲弱，政府上年度財政赤字逾1000億元。民主黨建議政府檢討公務員編制及工作安排，凍結人手並停止開設編外職位，削減現時已經空缺崗位，精簡人手以節省開支。該黨亦建議增加中小企支援措施，減低企業轉型成本，延長中小企融資擔保貸款的還款期限。

羅健熙認為，政府可檢視部分行政職位能否以科技取代，又指現時經濟不景，如政府仍不斷申請開設首長級或編外職位，會影響社會觀感。他表示，特首李家超一直強調本港正經歷「經濟轉型期」，惟沒有交代轉型方向，令人質疑只是掩飾經濟不景的藉口，冀當局容許社會討論發展方向、同時推出政策配合，否則經濟只會原地踏步。

政制方面，民主黨促請政府盡快落實《基本法》承諾的雙普選，增加各級選舉代表性，提升市民參與度；同時期望積極保存本港作為「國際都會」的特點，包括保障人權自由、捍衛法治、確保社會開放多元。

被問到「立場新聞」涉違煽動罪罪成，羅健熙認為評論文章篇幅有限，不可能包含所有意見，否則會變成「萬言書」，希望政府讓大家暢所欲言，既然社會已有很多支持聲音，何不可以有較集中批評的文章。他說近年撰寫評論的人士已經很小心，他會繼續評論時政，「之前已經十分小心，我都不知道可以怎樣再小心」。

另外，民主黨將於今年底換屆，羅健熙表示希望繼續在黨主席崗位付出，與市民同行。他因2019年理大衝突被控非法集結、獲判無罪，律政司及後提出上訴，將於11月聆訊，對於官司會否影響他爭取連任，他說前年換屆之前亦牽涉這宗案件，認為影響不大。羅健熙並稱，暫時沒有打算再縮減中委會規模，將維持10名委員。