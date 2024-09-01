蔡若蓮：受熱議性教育教材僅為教學建議　非教育政策 (12:27)

蔡若蓮：「奏國歌」與「奏唱國歌」不同

全港中小學明天開學，蔡若蓮說，當局早已建議學校在開學日等重要日子進行升國旗儀式，料學校會「自動自覺」。她又稱「奏國歌」與「奏唱國歌」不同，因為奏國歌場合沒甚麼人唱歌，而奏唱國歌需要大家一起唱，故有時學生沒留意，或會不知道要不要唱，或唱得細聲等。她提醒同學奏唱國歌時，要莊嚴且投入感情地唱國歌。

被問及提升學生的愛國情懷的理念，蔡說與「夢想」相關，「如果我們的觀念、認知裡有國家，有社會，那夢想就不會只想著個人前途。（會問）努力是為甚麼？」她舉例運動員攞獎是為香港，「整個香港、整個國家都很開心，可以看到夢想有多大」，認為若讓學生從小有國家觀念，「對於他們去看未來的人生、或世界亦會寬很多。」被問及中史科會否成為必修科，蔡說文憑試已有四個必修已佔去不少課時，故在四個必修「減肥」騰出課時，並調整中史科評估方式，「希望令更多同學選擇中史科。」

被問及坊間有家長偏好國際學校，蔡指本港亦有強調愉快學習的特色學校，「但偏偏家長不會選擇」，認為最重要是為孩子選擇合適學校。至於對補習的看法，蔡認為重要是避免「超前學習」，「二年級讀定三年級的東西」，提醒家長要想孩子的認知與心智未發展到，可能會犧牲學習的興趣及玩樂的時間。她又稱，要以提升孩子抗逆能力為重心，「唔識做的題目，有時要讓佢地唔識，不用幫到次次100分才交。」

蔡若蓮在節目中回顧職涯，說當年入讀浸會大學同時被中文系及日文系錄取，因為喜歡語文「唔係報中文就報日文」，惟學校老師建議她先學好中文，故入讀中國語文及文學系。至於選擇教育行業，皆因外公與姨媽均為老師，「細細個看著他們取著紅筆改卷，認為很有權威」，因而從小想做老師。作為長女，她從小需半工讀支持繼續讀書，例如中六時一星期5晚到博允英文中學教中五生夜校，後來到新法書院教書「教最曳那一班」，認為中學生「做唔到唔因為唔想做好，而係因為唔知點樣做」，故憑此信念施教，不時得到學生謝意，形容是「意外收獲」。

後來蔡加入政府，擔任教育局高級課程發展主任，支援學業成績稍遜學生及兩文三語教學，包括2003年政府撥款2億推動160間學校普教中；蔡後來轉任福建中學校長，因為「開墾一塊土地，耕到後就開另一塊土地」，故希望轉換環境令自己繼續進步，亦想與學生再次建立關係，加上是福建人，希望能「回饋家鄉」。

2016年蔡若蓮以獨立身分參加立法會教育界選舉，惟落選。她說參選原因是首年做褔建中學校長正歷反國教、翌年則是佔中，認為要堅持「讓學生擁有正確價值觀」很困難，專業聲音愈來愈少，社會上亦有熱烈討論學生應否學基本法、「國民教育亦不能提」，故認為當時需要有聲音代表教育界，去讓社會知道「教育界並非一面倒」。