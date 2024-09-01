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啟德體育園明年首季開幕  體藝明星表演助推動體育旅遊產業 (11:39)

特首李家超上周二（27日）與官員視察啟德體育園。李家超在社交媒體出帖文，指啟德體育園將於明年第一季舉辦一場盛大的開幕活動，期待屆時會有多名香港本地的體藝明星，在啟德體育園的主場館舞台上，為觀眾帶來一連串精彩表演。他期望啟德體育園能帶來協同效應，在推動體育發展的同時，帶動演出、旅遊等產業的發展，創造強大的經濟效益。

據李家超上載的短片，啟德工作人員介紹施工進度，場內設施及觀客在散場後人潮離開的路徑。工程人員介紹天幕可開合的主場館，有5萬座位，連草地最高可容近6萬人，場內有餐飲設施，包括一個「差不多是全亞洲甚至全世界最長的酒吧」。 

李家超指，他上周聽取了啟德體育園跨部門工作小組的報告後，上周二率領政務司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局長楊潤雄、保安局長鄧炳強和運輸及物流局長林世雄，到啟德體育園視察，了解工程落成進度，聽取園區周邊配套設施、人群疏散演習等工作匯報，同時聽取業界對園區建設和推廣體育工作的意見。

李指啟德體育園是在去年《施政報告》中提到要支援體育發展精英化、普及化、盛事化、專業化和產業化的重要一環。他指青年運動場、室內體育館及主場館的主體結構已大致完工，而內部裝修和園景建築等亦正在進行中。他提醒工作人員留意執行細節，加強應變能力，確保園區落成後運作暢順。

啟德體育園將在正式開幕前進行不同的演練和試業活動，以調整和不斷優化營運模式和舉辦大型活動的安排。李家超並透露，啟德體育園將於明年第一季舉辦一場盛大的開幕活動，屆時會有多名香港本地的體藝明星表演，期望啟德體育園能積極帶來協同效應，在推動體育發展的同時，帶動演出、旅遊等產業的發展，創造強大的經濟效益。

 

相關字詞﹕啟德體育園

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