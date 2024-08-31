女子誤信「性交轉運」兼被詐騙投資40萬元　警拘捕一男一女 (22:05)

警方前晚（29日）接獲一名30多歲女子報案，她稱早前於社交平台Instagram發現一個提供塔羅牌占卜的賬戶，結識一名自稱占卜師的男子。該男子聲稱可以透過性行為替女事主改變命運，兩人周三（28日）凌晨時分事主位於牛頭角家中發生性行為。

同日下午時間，男占卜師女事主到觀塘區一棟商業大廈，聲稱為她開設高回報投資戶口，女事主交出30萬元現金，並用信用卡購買價值10萬元的現金購物券。其後男子再要求事主加大投資額及再次發生性行為，女事主懷疑自己受騙，於是報警。

警方調查後，於昨日（30日）凌晨拘捕涉案38歲男子，涉嫌以虛假藉口促致他人作非法的性行為及串謀詐騙罪。警方相信案件涉及有組織犯罪團夥，繼續跟進，於30日搜查觀塘區一棟商業大廈3個單位，拘捕一名正離開單位的25歲本地女子，警方相信她為涉案Instagram帳號及犯罪集團的操控人。警方及後於單位內搜出相信兩萬元現金、各樣占卜用品、銀行卡、電話卡、電腦設備、記帳簿、點鈔機、避孕套等等。

經調查，警方相信該犯罪團夥營運約一個月，有人先透過網上平台提供收費塔羅牌占卜服務，聲稱可以隔空施法，為客人改變命運，再由集團操控人安排「占卜師」與客人見面發生性行為及誘騙投資，過程中亦會要求客人提供個人資料，包括身分證、工作證等等，聲稱作占卜用途。警方相信行動成功瓦解該犯罪團夥。

警方指，暫時未見其他受害人，會繼續調查，包括向檢取得來的銀行卡等資料繼續調查；至於涉案「施法」收費幾百至幾千元不等。據悉，女事主因感情問題希望轉運，被捕女子報稱塔羅師，男子則報稱無業。