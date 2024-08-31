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孫玉菡：人才辦將到歐洲東南亞「搶人才」 (16:44)

高才通計劃前年推出，勞工及福利局長孫玉菡表示，未來人才辦會聚焦到歐洲和東南亞宣傳，其中東南亞第一站為馬來西亞，指馬來西亞人懂得兩文三語，適合在港發展。在5萬多名已來港的高才中，九成半來自內地。被問到計劃是否不夠國際化，孫玉菡說人才著重視野和能力，不應只看其國籍，又指不少內地人才從美國大學畢業，具有頂尖知識及眼界。

孫玉菡在港台節目《星期六問責》說，高才通計劃下的C類申請要求人才為百強大學畢業生，相關的內地人才亦以美國大學畢業居多，而非內地大學，「即使內地人，在美國頂尖大學畢業，學懂很多頂尖知識及眼界，是否算作國際高端人才？從我們看，是的。」

日前三中全會通過支持香港打造國際高端人才集聚高地，孫玉菡說，香港一向受國際人才歡迎，相信本港日後可扮演更積極的角色，並吸引創科和教育領域人才。他又指正檢視高才通計劃，暫未有結論，但稱可研究如何配合三中全會打造人才集聚高地。

對於全國港澳研究會副會長譚耀宗指，本港租金高令海外人才卻步，孫玉菡回應稱，認為政府不需直接提供房屋資助，但可提供更多資訊作協助，重申人才能否留港發展，需視乎自己能力。

另外，本港曾發生多宗照顧者慘劇，被問到會否與醫管局、社署等設立資料庫，以便找出隱蔽高危個案，孫玉菡說會朝着相關方向探討，希望更好運用各自數據資源，擴大現有網絡，亦要處理牽涉私隱問題和協調問題。

 

相關字詞﹕孫玉菡 搶人才 勞福局 高才通

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