開學在即 衛生防護中心料學校傳染病風險增 籲學校提高警覺 (21:19)

中心最新監測數據顯示，個別呼吸道病原體在社區仍活躍。兒童方面，過去8周（截至8月24日）來自醫管局的實驗室監測數據顯示，肺炎支原體和呼吸道合胞病毒檢測比率持續上升，最新為約12%及8%，雖較8周前分別約10%及6%上升，但仍符合以往季節性趨勢。呼吸道病原體繼續以鼻病毒或腸病毒最為活躍，佔醫管局收集的兒童呼吸道樣本逾15%，近日相關佔比已回落。

中心提到，新冠活躍程度自今年6月下旬上升，至近日有回落跡象，每周呼吸道樣本新冠病毒檢測陽性率從8月上旬的9.06%降至截至8月24日一周的6.16%。

流感活躍程度自今年7月下旬流感季節完結後，一直維持在低水平，但中心預期新冠和流感活躍程度或會於今年底輾轉上升，校內爆發呈報亦會增多。中心建議家長在新學年安排子女參與季節性流感疫苗學校外展活動或到家庭醫生接種流感疫苗。

中心亦指，有見今年本港登革熱輸入個案增加且錄得本地個案，學校應積極採取防蚊措施。