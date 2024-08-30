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女總督察中大醫院醉酒鬧事罪成判緩刑　官驚訝未告更重罪名 (17:44)

一名休班女總督察去年涉醉後大鬧中大醫院，今（30日）於沙田裁判法院裁定「醉酒時在公眾地方行為不檢」罪成，判囚15日，緩刑兩年。裁判官裁決指被告情緒不穩，不斷以警隊術語挑釁同僚，例如指「開CAPO（監警會）有咩意思？」和「CID（重案組）嘅人我熟過你」，行為不能接受。裁判官強調，被告作為高級警員，應時刻保持行為妥當，沒有當值和休班之分。

另外，裁判官覃有方在裁決時提及對本案非常「驚訝」，指被告涉嫌抗拒警員，警方和律政司僅以傳票控罪提控，而不是刑責更重的罪名。本報正向律政司查詢。

被告葉文儀（53歲）被控於去年10月22日上午6時至7時犯案。裁判官覃有方裁決指，被告在錄影會面承認飲啤酒，而從現場警員的隨身攝錄機片段可見，她情緒不穩和警員與醫院職員對話，曾罵同僚「你發咩神經？佢對黃絲暴徒啊？佢對我係咁樣對待？」

此外，被告夾雜警隊術語和日文指罵，例如「佢個種傲慢跋扈，我civil action（民事訴訟）告Q佢啊！」，以及「就算我今日係一個WPC（女警），你係咁對同事㗎咩？」覃官認為，被告逾一小時內不斷吵鬧，情緒大起大落，甚至舉起手指罵警員，並向同僚投擲紙巾，對醫院構成混亂；作為高級警員，她應該知悉要配合警方，唯一合理推論是她飲醉酒，裁定罪成。

辯方求情指，醉酒鬧事一向判罰款，被告案發時休班，應視為一般市民；被告投身警隊近30年，或因本案接受紀律處分和失去長俸。覃官反駁指，根據就職誓言，警員應遵從香港法律，「如果休班警員行為不妥當，如何執行法律，叫別人守秩序呢？」覃官認為，被告行為破壞警隊形象，考慮到她須接受紀律處分，酌情判處緩刑。

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