理大提施政報告建議倡政府開發綠氫　推「共創明『Teen』」至一帶一路 (16:34)

理大副校長（研究及創新）兼科技及創新政策研究中心主任趙汝恒形容，政府現時針對氫能發展啟動第一步，但無特別針對綠氫，表示或因綠氫價貴，發展亦受限土地空間，但若2050年要達致碳中和，便需檢討碳排放佔比較高的電力供應，其中氫能或會扮演角色，故從何處引進綠氫，資源投放等問題，是時候要開始思考，不應等待外國發展後起步，建議政府積極建立發展氫能的具體措施。

為實現碳中和，研究中心又建議政府實施全面的碳審計措施，以準確追蹤和管理各經濟領域的溫室氣體排放，涵蓋能源、運輸、建築、工業、廢棄物及農業等主要排放領域，並建議應為超過一定規模的公司和組織設立類似的排放報告要求，同時建議政府建立集中、公開的溫室氣體排放平台，以報告和追蹤香港的溫室氣體排放資料，提高企業碳排放資訊透明度。

在本港及大灣區科創發展方面，研究中心建議本港完善低空經濟相關法律法規，成立跨部門工作組，協調民航處、運輸署、創新科技及工業局等部門，促進產業發展，並建立專注於低空運輸技術研發中心，推動技術創新。另外，中心建議政府可制定策略，促進過渡性房屋居民融入社區，並提供以社區為本的社會服務，以及建立統一的金融標準體系，推廣「全球法人機構識別編碼（LEI）」的應用，提升金融交易安全性和透明度。

「一帶一路」發展方面，研究中心建議政府考慮將「共創明『Teen』計劃」推廣至「一帶一路」沿線國家，協助解決代際貧困問題，建議指計劃獲公共、私營及商業機構支持基層中學生的個人發展及社會流動，第一批學員的評估中顯示幾乎所有學員均在財務知識、品格福祉等八方面進步，鑑於「一帶一路」國家持續存在貧困，盼計劃在當地提供指導，亦有助提升本港作為區域領導者的地位及形象。建議亦包括在「一帶一路」國家之間促進知識交流合作、增加相關獎學金名額並鼓勵畢業生留港工作等。

本港逐漸步入老齡化社會，研究中心建議建立營養師註冊認可機制並資助社區營養服務、建立「粵港澳大灣區未來食品研究院」，促進食品產業可持續發展；以及將中醫藥納入主流醫療保健，加強其基礎科學與和臨床研究，並制定相關規範等，以鞏固基層醫療，應對人口老齡化和慢性病的挑戰。