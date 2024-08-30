寶蓮寺兩狗被遺棄逾半月　「細妹」疑現身大嶼山禮智園 (16:13)

大嶼山街坊莊女士稱，今早約7時駕駛輕貨車經大嶼山嶼南道往梅窩，在禮智園附近發現疑為「細妹」的蹤影。她指該狗隻看似無受傷，但現場為雙線雙程行車路段，後方又有車駛近，故無法停車。她表示當時已隨即聯絡「毛守救援」負責人，半小時後亦駛回同一路段尋狗無果，懷疑牠已走入小路。她事後分享行車記錄儀片段至社交平台，翁靜晶發帖指有寶蓮禪寺員工確認該狗隻為「細妹」。

莊女士指自己曾飼養狗隻，由家人告知懸賞尋狗一事，上兩星期曾特意駕車尋找兩狗。她可憐兩狗本非流浪狗卻被遺棄，批評棄置狗隻男子行為「痴線」。雖然懸賞獎金吸引，引起社會關注，但她說眾多大嶼山街坊並非只為獎金而尋狗，而是真正關心兩狗安危，自言對「細妹」仍然生還感高興，稱如有機會再見到疑為兩狗蹤影，一定會停車，「點都捉牠們上車先」。

有份協助尋狗的「毛守救援」負責人Kent今午表示，有約10名機構義工在禮智園附近尋狗，望能盡快得知狗隻下落。另外有在梅窩工作的郵差亦稱知悉此事，平日送派郵件時會多加留意流浪狗身影。