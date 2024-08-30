明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

寶蓮寺兩狗被遺棄逾半月　「細妹」疑現身大嶼山禮智園 (16:13)

大嶼山寶蓮禪寺兩隻唐狗本月中疑遭員工用袋笠頭棄置，兩名男廚師以涉嫌虐待動物被捕，涉事兩狗「大妹」和「細妹」失蹤，前藝員兼律師翁靜晶以及「毛守救援」機構負責人Kent共懸賞20萬元尋找兩狗。有大嶼山街坊今早（30日）疑目睹其中一隻唐狗「細妹」在大嶼山禮智園附近出現，她高興表示「錢係其次，起碼知道（細妹）未死」。

大嶼山街坊莊女士稱，今早約7時駕駛輕貨車經大嶼山嶼南道往梅窩，在禮智園附近發現疑為「細妹」的蹤影。她指該狗隻看似無受傷，但現場為雙線雙程行車路段，後方又有車駛近，故無法停車。她表示當時已隨即聯絡「毛守救援」負責人，半小時後亦駛回同一路段尋狗無果，懷疑牠已走入小路。她事後分享行車記錄儀片段至社交平台，翁靜晶發帖指有寶蓮禪寺員工確認該狗隻為「細妹」。

莊女士指自己曾飼養狗隻，由家人告知懸賞尋狗一事，上兩星期曾特意駕車尋找兩狗。她可憐兩狗本非流浪狗卻被遺棄，批評棄置狗隻男子行為「痴線」。雖然懸賞獎金吸引，引起社會關注，但她說眾多大嶼山街坊並非只為獎金而尋狗，而是真正關心兩狗安危，自言對「細妹」仍然生還感高興，稱如有機會再見到疑為兩狗蹤影，一定會停車，「點都捉牠們上車先」。

有份協助尋狗的「毛守救援」負責人Kent今午表示，有約10名機構義工在禮智園附近尋狗，望能盡快得知狗隻下落。另外有在梅窩工作的郵差亦稱知悉此事，平日送派郵件時會多加留意流浪狗身影。

相關字詞﹕虐待動物 編輯推介

上 / 下一篇新聞