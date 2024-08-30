立場新聞案︳陳文敏認為判決未令傳媒清晰了解界線　湯家驊不認同損言論及新聞自由 (12:01)

陳文敏關注，博客文章的觀點在哪些情况下會被當成代表媒體的觀點，又稱今次案件涉及11篇具煽動意圖的文章的發布時間橫跨18個月，該時期《立場》共有兩萬篇文章，認為難接受可歸納成被告有煽動意圖，「舉證到邊？」，又認為不能將博客文章的觀點，直接等同編輯觀點。陳文敏又認為，一部分文章是各人的不同意見，而文章內容尖銳或有負面批評後，未必一定兼備十分有建設性的意見，但即使是發泄情緒、令人「得啖笑」的說話亦屬言論自由的一部分，謾罵不一定等於引致他人憎恨、蔑視或叛離，認為法官的推論帶有假設性質。

陳文敏：評論文章被點名作者有一定法律風險

陳文敏舉例指，陳沛敏的文章討論快必案，認為文章有些事實基礎，比喻或有不當，但恰當與否屬屬個人意見；至於區家麟批評國安法的文章中，被指無解釋原訟法庭已就相關議題作判決，陳文敏認為時事評論員難像法律學者般解釋，又稱即使其講法與原訟法庭判決有出入也不等於抹黑，因作者可不同意法庭判決。他又認為被點名的博客文章作者，例如區家麟，有一定法律風險。

法官郭偉健曾在「羊村繪本案」裁定，控方有責任舉證被告具煽動意圖，惟郭官最新認為，若有人明知刊物具煽動意圖，仍罔顧後果發布刊物，就可定罪。陳文敏認為，法官改變看法並非不常見，稱今次控罪涉及傳媒提供平台刊登具煽動意圖刊物，故法庭「迫住要拉闊個意圖」。

被問到日後會否減少撰寫涉及政治或法庭相關內容的文章，陳文敏笑言「咁不如唔好寫啦」，稱他發表評論文章時一定「要過咗自己個關，講嘅嘢係我相信嘅嘢，都有合理理由去寫去講」，又說個人意見不一定每個人都同意，但「言論自由唔係保障一啲大家都鍾意聽嘅嘢」。

行會成員、資深大律師湯家驊於同一節目表示，不認同判決收窄言論自由及新聞自由的說法，稱理解有人會因此卻步，形容社會有反應是自然。他憶述，曾於1998年代表特區政府，以刑事蔑視法庭檢控一間傳統報紙，因其專欄辱罵法庭，最終成功入罪，當時無人提出裁決會收窄言論及新聞自由。

對於《立場》曾發布以萬計數量的文章，當中11篇被指有煽動意圖，湯家驊認為涉及刑罰程度問題，相信可在求情階段提出相關理據。至於相關作家會否被檢控，他指，要視乎法律上「發布」的定義，執法人員要仔細考慮，「編輯容許有煽動意圖嘅文章發布畀公眾睇，同一個人自己匿埋喺廁所寫篇文章、然後畀其他人睇，係有分別。」