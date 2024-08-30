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立場新聞案︳陳文敏認為判決未令傳媒清晰了解界線 (12:01)

停運的「立場新聞」母公司、前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐被控串謀發布煽動刊物，昨日在區院被裁定罪名成立，法官裁決指鍾沛權和林紹桐審批發布共11篇具煽動意圖文章，包括一批評論文章。港大法律學院客座教授陳文敏今早（30日）於商台《在晴朗的一天出發》受訪時認為，判決有不少爭議之處，相信傳媒日後難按判決訂出界線，「好難再知道日後一啲評論點講」，認為發泄情緒或諷刺文章亦屬言論自由的一部分，謾罵不一定引致他人憎恨。

陳文敏關注，博客文章的觀點在哪些情况下會被當成代表媒體的觀點，又稱今次案件涉及11篇具煽動意圖的文章的發布時間橫跨18個月，該時期《立場》共有兩萬篇文章，認為難接受可歸納成被告有煽動意圖，「舉證到邊？」，又認為不能將博客文章的觀點，直接等同編輯觀點。陳文敏又認為，一部分文章是各人的不同意見，而文章內容尖銳或有負面批評後，未必一定兼備十分有建設性的意見，但即使是發泄情緒、令人「得啖笑」的說話亦屬言論自由的一部分，謾罵不一定等於引致他人憎恨、蔑視或叛離，認為法官的推論帶有假設性質。

陳文敏：評論文章被點名作者有一定法律風險

陳文敏舉例指，陳沛敏的文章討論快必案，認為文章有些事實基礎，比喻或有不當，但恰當與否屬屬個人意見；至於區家麟批評國安法的文章中，被指無解釋原訟法庭已就相關議題作判決，陳文敏認為時事評論員難像法律學者般解釋，又稱即使其講法與原訟法庭判決有出入也不等於抹黑，因作者可不同意法庭判決。他又認為被點名的博客文章作者，例如區家麟，有一定法律風險。

法官郭偉健曾在「羊村繪本案」裁定，控方有責任舉證被告具煽動意圖，惟郭官最新認為，若有人明知刊物具煽動意圖，仍罔顧後果發布刊物，就可定罪。陳文敏認為，法官改變看法並非不常見，稱今次控罪涉及傳媒提供平台刊登具煽動意圖刊物，故法庭「迫住要拉闊個意圖」。

被問到日後會否減少撰寫涉及政治或法庭相關內容的文章，陳文敏笑言「咁不如唔好寫啦」，稱他發表評論文章時一定「要過咗自己個關，講嘅嘢係我相信嘅嘢，都有合理理由去寫去講」，又說個人意見不一定每個人都同意，但「言論自由唔係保障一啲大家都鍾意聽嘅嘢」。

中國駐英大使館就指，香港屬法治社會，法律保障新聞和言論自由，同時懲罰任何犯罪分子，「這是法治的應有之義。」大使館又批評有英方官員為涉嫌犯罪者說項，對香港法院審理刑事案件妄加評論，「完全不合適和不可接受」，敦促英方官員停止干擾香港法治，停止干涉中國內政。

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