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國家隊運動員代表團訪消防及救護學院　馬龍樊振東鑊鏟、鑊蓋打乒乓 (11:40)

國家隊運動員代表團今日（30日）繼續訪港行程，早上有22名運動員及3名教練到訪消防及救護學院，與紀律部隊與青少年制服團隊交流。不同項目的運動員輪流上台分享競技心得和技巧，乒乓代表馬龍和樊振東就與在場青年切磋球技。

上午9時許，代表團現身將軍澳消防與救護學院。6個紀律部隊、儀仗隊與兩個輔助部隊的特別用途車參與歡迎儀式，亦包括飛行服務隊的定翼飛機及警察劍齒虎裝甲車等。運動員代表團則乘坐開篷雙層巴士出場，包括國家游泳隊運動員潘展樂、乒乓代表馬龍、樊振東及花樣游泳代表王柳懿、王芊懿等人，其中不少隊員以手機拍攝。保安局長鄧炳強、中聯辦警聯部長陳楓等在場迎接，代表團下車後與官員一一握手，現場觀眾則鼓掌歡呼。

現場播放影片回顧國家隊代表團巴黎奧運的表現後，保安局長鄧炳強致辭讚揚今年港隊及國家隊都在巴黎奧運表現優異，同時提及本港大熊貓誕下龍鳳胎，相信對國家與香港都是好年頭，他又細數國家隊代表在巴黎奧運的表現，希望國家隊代表喜歡香港，感受到香港對他們的敬意與熱愛。

部分運動員其後上台與青年分享心得，首先登場是女子20公里競走金牌得主楊家玉，她向保安局青少年代表展示競步技術動作，並向青年的動作給予分數，又送上簽名T恤。其後不同項目代表參與交流，包括拳擊隊、乒乓球隊及游泳隊。拳擊隊的吳瑜、常園及李倩現場教小代表打拳；乒乓球隊馬龍、樊振東則用鑊蓋、鑊鏟作球拍，與小代表在一張「縮水」球檯上切磋。游泳隊潘展樂則被問及對「飛魚」稱號的看法，他回應稱「我覺得我就是我自己吧，這個『飛魚』可以留給下一個游得快的人」。

交流環節後，運動員分成8組，與不同紀律部隊人員一起使用麻繩拉動7架特別用途車及1架定翼飛機。由保安局長鄧炳強發號施令，飛行服務隊總監胡偉雄、警務處長蕭澤頤、消防處長楊恩健、海關關長何珮珊、懲教處長王國興、署理入境處處長戴志源、民安隊隊長羅仁禮、醫療輔助隊總參事王英強均有份參與。

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