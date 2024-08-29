街頭「電子零件黨」再現　3內地男涉詐騙逾27萬元被捕 (22:04)

西區警區重案組第二隊高級督察林景年指，3名報案女事主介乎61至74歲，她們分別在香港仔、西區及柴灣的屋邨、街市及街頭被人兜搭。據報該詐騙團夥由3名內地男子組成，3人分工精密、有默契。一人負責兜搭，要求事主看管高科技電子零件，換取幾百元報酬；另一人會趁機走近，指貨物有價值，可轉售圖利；最後第三人走近稱可以高價收購該些貨物。

事主感興趣，到附近銀行提款或回家取款後交予騙徒，騙徒得手後逃去。西區警區接報後翻查大量閉路電視片段，包括於罪案黑點安裝閉路電視計劃安裝的閉路電視，成功追查3人行蹤及鎖定他們的身分。

警方昨早（28日）在長沙灣發現3名疑犯企圖以相同手法兜搭一名75歲女子，於是拘捕3名疑犯，阻止騙案發生。3名男被捕人介乎56至61歲，持雙程証來港，分別報稱辦公室助理及無業。警方搜查他們的住所，發現十多張關於高科技零件的商業卡片，相信是早前犯罪用，將以「以欺騙手段取得財產」罪落案起訴3人。

據調查，3名事主共損失22.5萬元現金及價值約5萬元的金飾，其中最高損失的案件涉月10萬元現金。林景年指，類似詐騙手法已經沿用近20年甚至30年，呼籲市民切勿掉以輕心，遇兜搭要提高警覺，並應提醒身邊長者勿誤墮陷阱。