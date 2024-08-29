奧運國家隊代表團分享心得　全紅嬋：不要害怕失敗 (18:03)

多名運動員被問及訪港感受、成為榜樣的質素等，其中全紅蟬被點名提問「對同輩及熱愛運動的青年有何分享」，引來場內人士笑聲。她說「有熱愛就去追，不要害怕失敗，還有謝謝他們很喜歡我」；而早前說想成為年青人榜樣的潘展樂，被問及身上要達成哪些特質時說「不怕苦、不怕累，為國爭光」；2020年曾訪港的劉洋被問及有何不同感受，說這一次來更開心，因為人比上次要多很多。」

另外，雙人花樣游泳（韻律泳）項目奪金的王柳懿及王芊懿早前獲香港教育大學教育博士（中文班）取錄，入讀體育教育與運動科學。王柳懿認為香港是國際化城市，選擇來港讀書除了因為離家近、想提高國際視野，亦認為巴黎奧運會的經驗中，科研手段介入亦有助提高運動表現，希望繼續推動體育科學進步。「女飛魚」張雨霏被問及對香港的感受及期待，說對香港還算挺熟悉，喜歡港式早點，又說從運動讓她明白到面對困難時應用怎樣的心境去面對。