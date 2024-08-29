明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

奧運國家隊代表團分享心得　全紅嬋：不要害怕失敗 (18:03)

奧運國家隊代表團今日下午4時於尖沙咀海景嘉福酒店藝萃廳與傳媒會面，國家體育總局、代表團團長高志丹說，130名運動員獲得獎牌，其中57%運動員屬00後和05後的年輕運動員，多個項目均取得重大突破，屬運動成績和精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得了榮譽，又認為比奪取金牌更為可貴的是「收獲自信」，並點名在男子個人花劍項目成功衞冕的張家朗及女子個人重劍奪金的江旻憓，指其充分展現「新時代獅子山精神」。

多名運動員被問及訪港感受、成為榜樣的質素等，其中全紅蟬被點名提問「對同輩及熱愛運動的青年有何分享」，引來場內人士笑聲。她說「有熱愛就去追，不要害怕失敗，還有謝謝他們很喜歡我」；而早前說想成為年青人榜樣的潘展樂，被問及身上要達成哪些特質時說「不怕苦、不怕累，為國爭光」；2020年曾訪港的劉洋被問及有何不同感受，說這一次來更開心，因為人比上次要多很多。」

另外，雙人花樣游泳（韻律泳）項目奪金的王柳懿及王芊懿早前獲香港教育大學教育博士（中文班）取錄，入讀體育教育與運動科學。王柳懿認為香港是國際化城市，選擇來港讀書除了因為離家近、想提高國際視野，亦認為巴黎奧運會的經驗中，科研手段介入亦有助提高運動表現，希望繼續推動體育科學進步。「女飛魚」張雨霏被問及對香港的感受及期待，說對香港還算挺熟悉，喜歡港式早點，又說從運動讓她明白到面對困難時應用怎樣的心境去面對。

相關字詞﹕編輯推介 奧運國家隊代表團 全紅蟬

上 / 下一篇新聞