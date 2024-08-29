奧運國家隊代表團分享心得　全紅嬋：不要害怕失敗 (18:03)

奧運國家隊代表團今日下午4時於尖沙咀海景嘉福酒店藝萃廳與傳媒會面，國家體育總局、代表團團長高志丹說，130名運動員獲得獎牌，其中57%運動員屬00後和05後的年輕運動員，多個項目均取得重大突破，屬運動成績和精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得了榮譽，又認為比奪取金牌更為可貴的是「收獲自信」，並點名在男子個人花劍項目成功衞冕的張家朗及女子個人重劍奪金的江旻憓，指其充分展現「新時代獅子山精神」。
多名運動員被問及訪港感受、成為榜樣的質素等，其中全紅蟬被點名提問「對同輩及熱愛運動的青年有何分享」，引來場內人士笑聲。她說「有熱愛就去追，不要害怕失敗，還有謝謝他們很喜歡我」；而早前說想成為年青人榜樣的潘展樂，被問及身上要達成哪些特質時說「不怕苦、不怕累，為國爭光」；2020年曾訪港的劉洋被問及有何不同感受，說這一次來更開心，因為人比上次要多很多。」
另外，雙人花樣游泳（韻律泳）項目奪金的王柳懿及王芊懿早前獲香港教育大學教育博士（中文班）取錄，入讀體育教育與運動科學。王柳懿認為香港是國際化城市，選擇來港讀書除了因為離家近、想提高國際視野，亦認為巴黎奧運會的經驗中，科研手段介入亦有助提高運動表現，希望繼續推動體育科學進步。「女飛魚」張雨霏被問及對香港的感受及期待，說對香港還算挺熟悉，喜歡港式早點，又說從運動讓她明白到面對困難時應用怎樣的心境去面對。