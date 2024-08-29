政府推展啟德及東九龍智慧綠色集體運輸系統　邀營運商就提交意向書 (15:30)

政府今（29日）分別就啟德及東九龍智慧綠色集體運輸系統邀請相關供應商及營運商提交意向書，以進一步掌握市場對建造及營運兩個智慧綠色集體運輸系統的意向及能力，並收集他們就不同範疇的意見，包括將來擴展系統走線的可行性，和加快系統投入營運的措施，為日後敲定項目的技術細節、推展方式及財務安排作參考。
運輸及物流局表示，啟德項目將會採用創新推展方式，包括提前招標並將部分法定程序安排與詳細設計階段同步進行，以爭取進一步提前於明年招標，以期於2026年批出項目建造合約；東九龍項目則目標爭取於2026年招標，以期於2027年批出項目建造合約。
政府建議兩個項目各由單一機構負責系統的詳細設計、建造，以及約20至30年的合約期內的營運及維修保養，並在合約期結束時，將處於良好運行狀態的系統移交政府；營運商須以商業模式運作，並以公眾可接受的票價提供優質的公共交通服務，如有需要，政府會探討項目的資助方案，包括批出在擬建車廠用地的物業發展權。
運輸及物流局發言人說，會繼續探討不同的採購模式，並參考從意向書所收集的意見，檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能，例如採用可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等，又稱從意向書所收集的意見將有助對項目的技術範疇，包括系統特性、營運能力、維修保養要求等有更確切了解，並讓當局與市場探討合乎公眾利益而財務可行的推展模式。
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