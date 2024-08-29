政府推展啟德及東九龍智慧綠色集體運輸系統　邀營運商就提交意向書 (15:30)

運輸及物流局表示，啟德項目將會採用創新推展方式，包括提前招標並將部分法定程序安排與詳細設計階段同步進行，以爭取進一步提前於明年招標，以期於2026年批出項目建造合約；東九龍項目則目標爭取於2026年招標，以期於2027年批出項目建造合約。

政府建議兩個項目各由單一機構負責系統的詳細設計、建造，以及約20至30年的合約期內的營運及維修保養，並在合約期結束時，將處於良好運行狀態的系統移交政府；營運商須以商業模式運作，並以公眾可接受的票價提供優質的公共交通服務，如有需要，政府會探討項目的資助方案，包括批出在擬建車廠用地的物業發展權。

運輸及物流局發言人說，會繼續探討不同的採購模式，並參考從意向書所收集的意見，檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能，例如採用可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等，又稱從意向書所收集的意見將有助對項目的技術範疇，包括系統特性、營運能力、維修保養要求等有更確切了解，並讓當局與市場探討合乎公眾利益而財務可行的推展模式。