前高級警員涉未經許可借貸及虛報無債務遭廉署起訴 (15:27)

52歲前警務處高級警員鄧志珩被控兩項訂明人員接受利益罪名，以及一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件。被告已獲廉署准予保釋，以待下周一（2日）在屯門裁判法院答辯。

其中兩項控罪指被告涉嫌於2022年9月至10月期間，未得行政長官一般或特別許可，先後從一名收數公司職員接受兩筆各為8000元的貸款。另外，被告於2021年11月2日申請提早退休，及在退休當日以合約條款再受僱於警務處。根據警務處有關計劃，被告須申報其債務狀况。被告於2017年至2018年期間，向3間財務公司取得3筆合共115萬元貸款，須分期每月還款。餘下一項控罪指被告涉嫌意圖欺騙及誤導警務處而使用一份載有虛假陳述的債務申報表，即在申報表上聲稱自己沒有任何未償還的債務，但被告當時仍欠上述3間財務公司約93萬元。

廉署指早前接獲警方轉介的貪污投訴遂展開調查，警務處則在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署提醒公務員須時刻保持廉潔及審慎理財，嚴格遵守《防止賄賂條例》有關接受利益包括貸款的條文，並強調公務員絕對不能非法接受貸款。