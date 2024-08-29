機場地盤工猝逝　妻文字寄意念亡夫　「一時接受不了這個事實」 (14:37)

馮氏夫婦育有一對子女已出身，女兒外嫁，在外組織家庭。馮太稱現有兼職工作，惟收入不多，開支主要依賴從事地盤雜工的丈夫，但可幸子女已長大，並無經濟壓力。涉事公司事後已主動聯繫，又指丈夫身體健康，以往亦無「三高」等情况，「都算係fit」，不明暈倒原因。

馮太透露兩人自1987年結婚，已屬「老夫老妻」，過往少談公事，故不熟悉對方工作內容及環境。她憶述當日在家接獲警方通知，叫她乘的士趕赴醫院。她稱當刻以為丈夫不適送院，提發數年前他試過工作期間中暑入院，「（嗰次）暈咗喺條街被人救」，「因為佢試過一次中暑，心態上就中暑啫」，故當刻未有太慌，「唔知有咁危險」，詎料到醫院得悉死訊。

馮太表示，丈夫寡言但熱心助人，「好多人都鍾意同佢相處」、不怕吃虧，對家庭負責，「我哋3個琴日返到屋企都唔覺得有呢件事」、「覺得佢會返嚟」，她指周二（27日）曾與他商量假期湊外孫去街，「話畀佢聽去邊食野啦」，詎料成最後對話。她提到至今已開始接受事故，並開始籌備其後事，周日會到地盤舉行招魂儀式。